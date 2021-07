L’avatar fumant de Janhvi Kapoor réchauffe Internet – En images | Nouvelles des gens

New Delhi : Après Khushi Kapoor, sa sœur Janhvi Kapoor a mis le feu à Internet avec ses récentes photos fumantes.

Janhvi, qui est une utilisatrice active des médias sociaux, a maintenant déposé deux nouvelles photos sur son compte Instagram et ses fans deviennent gaga devant sa beauté et son avatar audacieux.

Partageant les images monochromes, Janhvi vient de créer un emoji coeur blanc dans sa colonne de légende. Sur les photos, l’actrice de « Dhadak » peut être vue en train de canaliser son amour pour le blanc alors qu’elle opte pour une tenue entièrement blanche.

La belle beauté peut être vue portant un short blanc avec un soutien-gorge de sport blanc et elle a complété son look avec une veste en jean assortie.

Sur les photos partagées par l’actrice, elle avait l’air chaude comme l’enfer et sa boîte de commentaires était inondée d’emojis de feu et de beaux commentaires de ses fans et amis de l’industrie.

Janhvi Kapoor est la fille de la défunte actrice légendaire Sridevi et du producteur de Bollywood Boney Kapoor.

Sur le plan du travail, Janhvi a été vu pour la dernière fois dans la comédie d’horreur ‘Roohi’. Le film mettait également en vedette Rajkummar Rao et Varun Sharma dans des rôles clés. Le film a reçu un accueil chaleureux de la part des uns et des autres. De plus, son numéro de danse énergique ‘Nadiyon Paar’ est devenu un succès instantané auprès des masses. On la verra ensuite dans ‘Good Luck Jerry’, ‘Takht’ et ‘Bombay Girl’.