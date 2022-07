L’avatar desi salwar kameez d’Esha Gupta sur les réseaux sociaux ; les fans disent, ‘Aaj chand kahan se nikla’ [Watch Video]

L’actrice d’Aashram 3, Esha Gupta, a été vue aujourd’hui à l’aéroport. Elle était vêtue d’un costume vert citron avec une dupatta bleue. Avec une paire de boucles d’oreilles et un maquillage simple, Esha Gupta était la beauté desi par excellence. Compte tenu de son image audacieuse sur les réseaux sociaux, ce look a été une surprise. La superbe actrice semble avoir conquis les internautes qui ont laissé de doux compliments à l’actrice. Esha Gupta qui partage son temps entre l’Inde et l’Espagne a été vue dans l’émission Aashram 3 avec Bobby Deol. Ses scènes super chaudes sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Les fans ont commenté “Miracle, miracle”, tandis qu’un autre a écrit “Impossible”. Il est évident que peu s’attendaient à un tel regard de sa part. Mais ce n’est pas la première fois qu’Esha Gupta porte des vêtements desi. Ses photos en saris sont aussi séduisantes que celles en robes. Esha Gupta qui travaille religieusement sans aucun scrupule à afficher son corps. L’actrice pense que le sexy est un état d’esprit. Esha Gupta a précisé que la pêche à la traîne ne l’affecte pas, car elle n’y prête pas attention. Les fans adorent également ses photos avec le beau Manuel Campos Guallar.

Esha Gupta a d’autres émissions sur le Web. Parlant de ses scènes intimes, elle a déclaré à BollywoodLife : “Il n’y a rien d’être à l’aise ou mal à l’aise quand on a travaillé pendant 10 ans dans l’industrie. Les gens pensent que l’intimité est un problème, mais ce n’est pas le cas, à moins et jusqu’à ce que ce soit un problème dans votre vraie vie. . Nous sommes très ouverts à ce sujet. La seule chose est que chaque scène est difficile, que vous pleuriez ou conduisiez à l’écran.