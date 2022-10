L’avatar desi girl de Hina Khan vous incitera à réorganiser votre garde-robe

C’est une journée très étrange pour le BTS ARMÉE. Ils ont appris à connaître le scoop de L’enrôlement militaire de BTS de Kim Seokjin alias Jin vit pour L’astronaute. Et d’autre part, Kim Namjoon alias RM et Jung Hoseok alias J-Hope ont assisté à un événement ensemble à Séoul. Et de l’événement, une vidéo de RM groove sur sa chanson avec Balming Tiger, sexy, devient viral. ARMY est étourdi par les mouvements de Namjoon sur scène. Il l’a joué devant beaucoup d’ARMY, semble-t-il. Et Twitter ARMY devient fou!

RM groove sur la chanson de Sexy Nukim

Kim Namjoon alias RM et Jung Hoseok alias J-Hope ont assisté à l’événement Love Your W pour la campagne de sensibilisation au cancer du sein. RM et J-Hope étaient habillés élégamment en noir. ARMY est devenu gaga sur leur apparence telle qu’elle est. Et pour ajouter à leurs malheurs, RM groovait sur son récent single Sexy Nukim en collaboration avec Balming Tiger. Namjoon avait enlevé son manteau et a été vu dans un tee-shirt noir à col roulé. ARMY adore quand RM est en tenue à manches longues et col polo. Les expressions et le langage corporel de RM ont laissé ARMY en pâmoison. Il a essentiellement installé un piège à soif. La vidéo de RM va être une grande chose dans Hollywood News.

Découvrez la danse de RM sur Sexy Nukim ici :

QU’EST-CE QUE C’EST QUE C’EST QUE C’EST KIM NAMJOON ARRÊTEZ-LE ARRÊTEZ-LE IMMÉDIATEMENT pic.twitter.com/aE7QIwYA1p Sel (@BTStranslation_) 28 octobre 2022

L’ARMÉE est dans le pétrin de pleurer ou de baver

Ainsi, lorsque la vidéo de Sexy Nukim de RM est devenue virale, à peu près au même moment, Kim Seokjin alias Jin était venu en direct et avait parlé de son dernier single The Astronaut. Au cours de son live, il a également parlé de l’enrôlement militaire BTS. Les ARMYs pleuraient comme ça, puis la vidéo de RM est devenue virale, ce qui les a laissés confus quant à savoir s’il fallait pleurer ou s’évanouir. Découvrez les tweets ici :

AVEC JOON JE SUIS ENCORE EMOTIONNEL A CAUSE DE L’ASTRONAUTE ? LAISSE-MOI VIVRE ? pic.twitter.com/5ODa4pcufw ASTRONAUTE ? 22/10/28 ?? ???? P ? (@Kimparita) 28 octobre 2022

KIM NAMJOON NOUS AVONS JUSTE PLEURÉ NOUS ÉTIONS CENSÉS PLEURER POURQUOI n’utilise-t-il pas les pièges de la soif sans le savoir, je l’aime? Lune ?JIN L’ASTRONAUTE ? ? (@Jinhitwallpaper) 28 octobre 2022

NAMJOON AIE MISÉRICORDE S’IL VOUS PLAÎT JE NE PEUX PAS pic.twitter.com/VydTtioPgG mayiii (@LiracMariel) 28 octobre 2022

N’étions-nous pas en train de pleurer rn? pic.twitter.com/3wbSLhvABx L’astronaute ? ?? (@ot7forever__) 28 octobre 2022

Monsieur, j’étais censé pleurer sur la vie de Jin et de l’astronaute, mais je suis là … namjoon pouvez-vous s’il vous plaît vous calmer #RM pic.twitter.com/Fuw5MFuka8 Nous ~ (@iamOt7) 28 octobre 2022

Je pense que oui. Ils sont littéralement tristes : ARRÊTEZ DE PLEURER Dix ? ‘L’astronaute’ AFBF (@bangtennie) 28 octobre 2022

IL EST TELLEMENT CHAUD OMFG Sam ?? ? (@seoksjapchae) 28 octobre 2022

les émotions d’aujourd’hui sont très intéressantes. pic.twitter.com/vOLxuH87nX amy? ?Épouse militaire BTS VOTEZ POUR BTS (@ammie__7) 28 octobre 2022

QUELLE EST CETTE SORCELLERIE???? ?????? Sam jingle ‘l’astronaute’ (@kookies_button) 28 octobre 2022

Bro wtf c’est un tour de montagnes russes D’abord pleurer sur mv puis voir les photos de w de hoba nd joon Puis pleure encore à la fin du live Maintenant, je suis tout excité à propos de ce joon Pomme de nuit est bonobonoyah (@naiagraphoophoo) 28 octobre 2022

pic.twitter.com/5bsS1iWUsw Devrim toujours avec BTS (@tear_army) 28 octobre 2022

Il y a un instant, je pleurais parce que la vie de Seokjin mais les émotions changent WTF KIM NAMJOON ? ShookyKookieArmy ? (@Shruti_rai3) 28 octobre 2022

RM et J-Hope ont parlé de leur récent concert. Le leader du BTS a déclaré que tous les 7 se sont beaucoup amusés au concert. J-Hope a ajouté que le concert avait été fait pour une bonne cause et qu’il était donc très significatif pour eux tous.