L’avatar brut de Sidharth Shukla, la chimie avec Sonia Rathee laissent une marque impressionnante

La bande-annonce tant attendue de ‘Cassé mais beau 3‘a enfin frappé Internet. Mettant en vedette Sidharth Shukla et Sonia Rathee dans les rôles principaux, la série Web en est à sa troisième saison. Les acteurs principaux ont remplacé Vikrant Massey et Harleen Sethi qui étaient dans les deux premières saisons de la série. Dans ‘Broken But Beautiful 3’, Sidharth joue Agastya Rao, un réalisateur en herbe, tombe amoureux de Rumi Desai joué par Sonia, sa muse.

Leurs mondes sont différents et ils veulent aussi des choses différentes les uns des autres, ce qui en fait une recette parfaite pour le chagrin d’amour. La bande-annonce est un tour de montagnes russes d’émotions d’amour, de haine, d’obsession, de désespoir, de vengeance et de jalousie. Les dialogues sont relatables, dont certains seront vus dans la bande-annonce et seront un succès assuré. Par exemple, « C’est effrayant quand vous obtenez ce que vous voulez », « Parfois, les choses que vous voulez ne sont pas celles dont vous avez besoin » et « l’obsession ne s’arrête jamais, ça change », la bande-annonce laisse certainement une impression durable sur les téléspectateurs.

Parlant de l’émission, Sidharth a déclaré dans un communiqué: « Je suis vraiment heureux d’être associé à la saison trois de ‘Cassé mais beau‘, un spectacle qui a été énormément aimé, admiré et apprécié de tous. Mon personnage Agastya est à la fois au sommet de sa carrière et au point le plus bas de sa vie. Agastya est ébranlée par le chagrin et se met en mode d’autodestruction. Son voyage est plein de hauts et de bas. J’espère que mon public aimera ce côté intense de moi. «

Alors que Sonia partageait: «J’ai été attirée par le personnage de Rumi à cause de ce qu’elle représente et de qui elle est. La saison 3 apportera une tornade d’émotions où nous la verrons se transformer de fille en femme, luttant pour trouver sa place dans Ce fut une expérience merveilleuse de jouer à Rumi, et je suis sûr que cette saison gardera tout le monde sur ses gardes. Dire que je suis excité est un euphémisme. «

‘Cassé mais beau 3‘sera diffusé sur ALTBalaji à partir du 29 mai 2021.