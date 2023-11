L’avantage du terrain à la portée des Sounders

TUKWILA, Washington – Grâce à la victoire du Sporting KC sur St. Louis City au premier tour des séries éliminatoires de la Coupe MLS, les Sounders de Seattle sont désormais la tête de série restante de la Conférence Ouest. Cela signifie qu’ils sont à trois matchs à domicile de se qualifier pour leur cinquième Coupe MLS.

Bien sûr, ils doivent gagner chacun de ces trois matchs. Le premier aura lieu vendredi, une affaire de vainqueur avec le FC Dallas après avoir partagé les deux premiers matchs de leur série au meilleur des trois.

“Si vous nous aviez dit au début de la saison que nous aurions trois matchs à domicile pour participer à la Coupe MLS, ce serait incroyable”, a déclaré l’attaquant des Sounders Jordan Morris, qui a marqué lors de chacun des deux derniers matchs et en compte désormais huit. buts en carrière en séries éliminatoires. « Je pense que tout le monde profite de cette opportunité.

“Mais nous devons prendre un match à la fois, et tout commence avec Dallas.”

Les Sounders ont déclaré qu’ils s’attendaient à une foule d’environ 33 000 personnes – soit la capacité actuelle – grâce aux fortes ventes de billets pour un match après la défaite de samedi.

En plus de jouer à domicile où les Sounders connaissent une séquence de 18 matchs sans défaite en séries éliminatoires – techniquement la deuxième plus longue séquence de l’histoire de la MLS – ils ont également un avantage plutôt décisif en matière d’expérience dans les grands matchs. Parmi les partants projetés par les Sounders, seuls Josh Atencio et Jackson Ragen n’ont jamais débuté une finale de coupe. Ils ont également des joueurs disponibles sur le banc comme Nicolás Lodeiro, Raúl Ruidíaz, Fredy Montero, Héber et Xavier Arreaga qui ont également une grande expérience des grands matchs.

“C’est pour cela que cette équipe est bâtie”, a déclaré Morris. “C’est agréable de regarder le gars à côté de vous et de savoir qu’il est prêt pour le match, et nous l’avons.”

Le seul gros problème de ce match est que c’est la troisième fois consécutive que les Sounders et Dallas s’affrontent.

“Nous avons toujours su que Dallas allait être un adversaire coriace et passer à travers ce format meilleur de trois est différent”, a déclaré l’entraîneur-chef des Sounders, Brian Schmetzer. “Nous savons qui ils sont et ils savent qui nous sommes.”

Reed Baker-Whiting est le seul joueur figurant sur le rapport de blessure des Sounders, mais il sera probablement disponible après avoir terminé la séance d’entraînement de jeudi. Schmetzer a noté qu’il s’agissait de la première séance d’entraînement complète de Baker-Whiting depuis qu’il s’est contracté les ischio-jambiers lors de la finale de la saison régulière il y a environ deux semaines, et s’est donné une petite marge de manœuvre.

“Je vais avoir une conversation avec lui pour voir comment il se sent”, a déclaré Schmetzer.

João Paulo, qui souffre d’une certaine gêne au genou, devrait également être pleinement disponible.