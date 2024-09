L’avancée d’Apple en matière d’IA avec le lancement de l’iPhone 16 pourrait relancer le rallye des pièces d’IA la semaine prochaine

Apple est prêt pour le lancement de l’iPhone 16 lundi, se préparant à une avancée majeure vers l’IA générative en la présentant à ses consommateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac. L’avancée d’Apple en matière d’IA pourrait conduire à un rallye des pièces IA sur le marché des crypto-monnaies la semaine prochaine, après la récente pression à la vente.

Les ventes d’iPhone d’Apple ont suivi une trajectoire descendante au cours des deux derniers trimestres et lundi pourrait être le moment pour Apple d’annoncer son avancée majeure dans l’IA générative. Le géant de la technologie prévoit de faire de grands changements en introduisant Apple Intelligence sur ses appareils tout en rivalisant avec des rivaux comme Microsoft et Google dans ce domaine.

Début juin, lors de la conférence WWDC, Apple a dévoilé Apple Intelligence, ce qui a entraîné une hausse immédiate de 15 % du cours de l’action AAPL. Apple positionne Apple AI, alias Apple Intelligence, comme une fonctionnalité clé de ses derniers téléphones, les analystes pariant sur son exclusivité pour stimuler les ventes d’iPhone.

Mais l’avancée d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle pourrait être bien plus qu’un simple moteur de ventes : elle pourrait être un tournant pour l’avenir de l’intelligence artificielle générative. Dans une note aux investisseurs, l’analyste de Morgan Stanley Erik Woodring a écrit :

« L’intelligence d’Apple reste la clé pour débloquer la demande refoulée d’iPhone et accélérer le cycle de remplacement, et nous nous attendons à ce que l’événement d’Apple mette fortement l’accent sur l’intégration de l’IA sur le nouvel iPhone 16 ».

La chute de 15 % du cours de l’action Nvidia la semaine dernière a entraîné une forte pression à la vente sur les pièces d’IA. Cependant, les annonces d’Apple lundi pourraient déclencher une forte reprise au cours de la semaine prochaine.

L’avancée de l’IA d’Apple devrait concerner tous ses produits logiciels, tels que la synthèse des fils de messages texte, l’offre d’une expérience Siri améliorée, l’affichage des e-mails prioritaires dans l’application de messagerie, et bien plus encore.

Les pièces d’intelligence artificielle ont gagné en popularité au cours de l’année dernière, avec des pièces d’IA de premier plan telles que Near Protocol (NEAR), Injective Protocol (INJ), Fetch.ai (FET), toutes offrant des rendements de 100 à 350 % sur les graphiques annuels.

Alors que les plus grands géants de la technologie se lancent dans la bataille sur la frontière de l’IA, la domination du marché des cryptomonnaies IA devrait s’accroître à l’avenir. D’un autre côté, les analystes du marché constatent également une reprise de l’action Nvidia après une baisse de 25 % en moins d’un mois.

Bhushan Akolkar

Bhushan est un passionné de FinTech et possède un bon flair pour comprendre les marchés financiers. Son intérêt pour l’économie et la finance attire son attention vers les nouveaux marchés émergents de la technologie Blockchain et des crypto-monnaies. Il est continuellement en processus d’apprentissage et se motive en partageant ses connaissances acquises. Pendant son temps libre, il lit des romans policiers et explore parfois ses talents culinaires.