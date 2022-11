L’avance du républicain Boebert se rétrécit dans la zone de recomptage

DENVER (AP) – L’avance de la représentante républicaine Lauren Boebert a diminué contre le démocrate Adam Frisch, mettant la course serrée pour un siège à la Chambre des États-Unis représentant une bande largement rurale du Colorado dans la zone de recomptage automatique jeudi avec quelques votes restant à compter.

Boebert, une marque de feu conservatrice, a vu son avance tomber à environ 550 voix avec de nouveaux résultats jeudi dans une course qui est étroitement surveillée à travers le pays alors que les républicains tentent de renforcer leur avantage à la Chambre des États-Unis après avoir obtenu une faible majorité mercredi soir.

La marge de Boebert place la course dans le seuil qui déclencherait un recomptage obligatoire dans le district. Au Colorado, un recomptage automatique est déclenché lorsque la marge de voix entre les deux meilleurs candidats est égale ou inférieure à 0,5 % du total des voix du candidat en tête. Jeudi, cette marge était d’environ 0,34%.

Les résultats mis à jour font suite à quelques jours agités pour les deux campagnes alors qu’elles se précipitaient pour «guérir» les bulletins de vote – le processus de confirmation des choix des électeurs si leurs bulletins de vote avaient été rejetés lors du décompte initial. Les comités de campagne nationaux républicains et démocrates avaient des bottes sur le terrain dans le Colorado pour soutenir les efforts.

Boebert est une loyaliste de Trump qui a acquis une notoriété généralisée et une place dans la soi-disant «MAGA Squad» avec son style combatif. Elle avait été favorisée pour être réélue dans le vaste 3e district du Congrès après que le redécoupage ait rendu le district conservateur plus républicain.

Frisch, un homme d’affaires qui a siégé au conseil municipal de la ville de ski chic d’Aspen, a tenté d’attirer les électeurs républicains en minimisant son affiliation au Parti démocrate et en exploitant la désillusion du GOP face à la rhétorique polarisante de Boebert et à ce qu’il a appelé sa marque de «divertissement».

Pour Frisch, son soutien inattendu parmi les électeurs indique cette désillusion. Qu’il s’agisse de gagner ou de perdre, il a déclaré: “Je pense que 99% de l’histoire est ici.” Frisch a déclaré qu’il s’attendait à une course serrée et qu’il ne serait pas surpris s’il gagnait. Mais le candidat, qui a assisté à l’orientation du Congrès à Washington, DC, cette semaine pour les nouveaux représentants, a ajouté : « Nous ne pouvons évidemment pas être surpris si nous perdons. Nous ne sommes pas si cinglés.

Un porte-parole de Boebert n’a pas immédiatement retourné un appel téléphonique demandant des commentaires jeudi.

L’écrivain de l’Associated Press Will Weissert a contribué à ce rapport depuis Washington DC

Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

