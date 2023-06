L’avance de Trump en 2024 s’élargit après le dernier acte d’accusation – News 24

L’ancien président américain a devancé ses rivaux républicains depuis qu’il a été inculpé par le ministère de la Justice

L’avance de Donald Trump sur son plus proche adversaire républicain pour la nomination présidentielle du parti en 2024 a presque doublé depuis que l’ancien président américain a été inculpé de charges fédérales au début du mois, selon un nouveau sondage.

L’enquête NBC News, publiée dimanche, montre que Trump est le premier choix pour 51% des électeurs primaires républicains, contre 22% pour le gouverneur de Floride Ron DeSantis et 7% pour l’ancien vice-président Mike Pence. L’avance de 29 points de Trump sur DeSantis se compare à une marge de 15 points lorsque le même sondage a été réalisé en avril.

Les sondeurs ont commencé la dernière enquête le 16 juin, une semaine après que l’ex-président a été inculpé de 37 crimes par un procureur spécial du ministère américain de la Justice (DOJ) pour sa mauvaise gestion présumée de documents classifiés. Trump a tenté de tourner l’affaire à son avantage politique, tout comme il l’a fait après qu’un procureur de New York l’a inculpé en avril pour avoir prétendument falsifié des documents commerciaux.















« Chaque fois que les démocrates de gauche radicale, les marxistes, les communistes et les fascistes m’accusent, je considère que c’est un grand signe de courage », Atout a déclaré à ses partisans samedi lors d’une conférence électorale chrétienne à Washington. « Je suis inculpé pour vous, et je crois que le » vous « c’est plus de 200 millions de personnes qui aiment notre pays. »

Un sondage Harvard CAPS-Harris publié plus tôt ce mois-ci a montré que Trump devance le président sortant Joe Biden par une marge de 45% à 39% dans un match revanche hypothétique de 2024 de leur course de 2020. Un sondage de l’Emerson College publié jeudi a révélé qu’un candidat tiers, tel que le philosophe et militant Cornel West, éloignerait le soutien de Biden, donnant un avantage à Trump.

Les résultats de l’enquête de NBC News suggèrent que l’acte d’accusation fédéral a rendu Trump encore plus polarisant politiquement. Alors que 21 % des répondants ont déclaré avoir un « très positif » vue de lui, contre 17% en avril, 49% ont donné une « très négatif » évaluation, contre 44 % auparavant.

Seulement 20% des électeurs américains pensent que la nation est sur le « bonne voie » sous Biden, contre 23% en janvier. Au même moment de la présidence de Trump, le nombre était de 33 %. Seuls 18 % des électeurs ont un « très positif » vue de Biden, contre 29% au début de sa présidence, selon le sondage.

Les vice-présidents actuels et anciens, Kamala Harris et Mike Pence, ont des notes de faveur encore plus faibles. Seuls 11 % des électeurs ont un « très positif » vue de Harris, tandis que le taux de Pence est encore pire, à 3%. DeSantis est passé de 19 % « très positif » taux en septembre 2022 à 14 % ce mois-ci.

Les électeurs donnent également de faibles notes au DOJ, avec 14% évaluant le département de manière très positive, contre 18% lors de la lecture la plus récente avant l’inculpation de Trump.