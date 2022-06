L’Avalanche du Colorado détrône Tampa Bay et remporte la Coupe Stanley

Sakic, qui s’est avéré presque aussi habile à créer un gagnant depuis le front office qu’il l’était avec des patins aux pieds et un bâton à la main, est responsable de la construction d’une équipe largement reconnue depuis plusieurs années comme l’une des les puissances émergentes de la ligue. Mais cela n’est venu qu’après que le Colorado a raté les séries éliminatoires six fois en sept ans, de 2011 à 2017.

Ce furent des années sombres pour le hockey de la LNH à Denver, mais le front office du Colorado, dirigé depuis 2013 par Sakic, a ajouté des joueurs talentueux chaque année. Beaucoup d’entre eux sont arrivés via des choix de repêchage élevés, grâce à toutes ces saisons perdantes. Landeskog a été choisi avec le deuxième choix au total en 2011. MacKinnon a été classé avec le premier choix deux ans plus tard et le Colorado a sélectionné Rantanen avec le 10e choix en 2015. En 2017, ils ont eu le bon sens de prendre Makar au n ° 4, et deux des années plus tard, ils ont ajouté le défenseur Bowen Byram, également avec un choix n ° 4.