Laval s’empare du titre de la Coupe Vanier avec une victoire sur la Saskatchewan

Cigare dans une main et une bouteille de Prosecco dans l’autre, le receveur de Laval Kevin Mital s’est pavané dans la salle d’entrevue du Western Alumni Stadium et a fait rimer les buts d’après-saison que son équipe a atteints cette année.

La Coupe Dunsmore, le Mitchell Bowl et maintenant la Coupe Vanier, il a énuméré en français, giflant la table pour plus d’emphase au fur et à mesure.

“C’est un balayage”, a-t-il dit, avant de s’adosser à sa chaise et de profiter d’un transport profond depuis le stogie.

Mital a mené tous les joueurs avec 142 verges sur réception et a même lancé une passe de touché pour mener Laval à une victoire de 30-24 contre les Huskies de la Saskatchewan samedi après-midi.

Kalenga Muganda et David Dallaire ont marqué des touchés et Vincent Blanchard a égalé un record de la Coupe Vanier avec cinq buts sur le terrain pour aider le Rouge et Or à remporter le championnat canadien de football universitaire pour une 11e fois record.

Arnaud Desjardins a complété 27 passes sur 36 pour 396 verges et a aidé Laval à élever son jeu en deuxième demie. Les deux attaques étaient en forme — Laval avait 506 verges au total contre 469 pour la Saskatchewan — mais le Rouge et Or a livré dans les grands moments.

« Nous avons tiré de l’arrière, nous avons résisté à la tempête et nous avons fait preuve de résilience », a déclaré l’entraîneur de Laval Glen Constantin. “Nous avons cru en nous et les enfants se sont bien comportés.”

Mital a régulièrement déconcerté la défense des Huskies et a brillé dans un entraînement qui s’est poursuivi jusqu’au début du quatrième quart.

Le vainqueur du trophée Hec Crighton a accepté une passe de pelle pour un gain de 27 verges et a ensuite attiré un appel d’interférence de passe dans la zone des buts. Mital a ensuite pris un claquement direct à la ligne d’un mètre, a simulé une course et a lancé le ballon par-dessus le peloton à un Dallaire grand ouvert.

Le TD converti a donné à Laval un coussin de 10 points. Daniel Wiebe a attrapé une passe de trois verges pour les Huskies quelques instants plus tard, mais Blanchard a fourni une assurance avec un placement de 25 verges.

L’entraîneur-chef de la Saskatchewan, Scott Flory, a déclaré que son équipe a concouru à un niveau élevé. “Malheureusement, il nous manquait six points”, a-t-il ajouté.

Mason Nyhus a complété 34 passes sur 43 pour 344 verges pour les Huskies.

Sa seule interception – le seul chiffre d’affaires du match – est survenue au quatrième quart. Caleb Morin n’a pas réussi à faire un lancer haut depuis la ligne des six verges de Laval et Félix Petit l’a rattrapé.

Everett Iverson et Rhett Vavra ont marqué des touchés pour la Saskatchewan et David Solie a réussi un placement. Les Huskies, qui se sont inclinés face à Western lors du match pour le titre l’an dernier, visaient leur première victoire à la Coupe Vanier depuis 1998.

“Je pense que nous avons joué un match difficile et eux aussi”, a déclaré Vavra. “Ils ont juste fait un jeu de plus que nous.”

Le receveur de Laval Kevin Mital nommé joueur par excellence du match

Vavra, Nyhus et Flory se sont assis le visage de pierre dans la salle d’entrevue par la suite, la musique et la célébration audibles depuis le vestiaire du Rouge et Or un étage en dessous.

Mital, quant à lui, est entré seul dans la pièce environ une demi-heure plus tard, arborant une élégante veste noire sur son corps torse nu. Une casquette de championnat complète le look.

“Hé, regarde-moi. Je me sens bien”, a-t-il dit en riant. « Je veux juste rentrer chez moi et célébrer avec tous les Québécois. Je me sens bien pour ma ville maintenant. C’est une bonne journée pour être fan du Rouge et Or.

Kevin Mital du Rouge et Or de Laval court avec le ballon lors de la deuxième moitié de la Coupe Vanier à London, Ont. (Geoff Robins/La Presse Canadienne)

Laval a amélioré son record de tous les temps dans le match de championnat à 11-2. Il s’agissait du premier titre du Rouge et Or depuis 2018.

Mital a été nommé MVP du jeu.

“Il apporte le meilleur de nos joueurs mais aussi de nos entraîneurs pour performer”, a déclaré Constantin. “C’est un gars spécial. C’est un talent générationnel pour nous et c’est probablement le meilleur receveur que nous ayons jamais eu.”

Les Huskies ont récupéré le ballon profondément dans leur propre extrémité dans la dernière minute, mais le Rouge et Or a pris le dessus sur les essais et a manqué le temps.

Avec des vents forts jouant parfois un rôle lors d’un après-midi d’automne ensoleillé, les deux quarts-arrière se sont appuyés sur le jeu de course au début et ont gardé les passes principalement sur des routes courtes.

Solie a mis la Saskatchewan au tableau au milieu du premier quart avec un placement de 20 verges. Blanchard a répondu plus tard avec un tir de 15 verges.

Nyhus a guidé les Huskies sur un entraînement de sept jeux et 75 verges qui a mené au premier touché du match au début du deuxième quart.

Flory a décidé d’y aller sur le troisième but depuis la ligne des trois mètres et Nyhus a trouvé Iverson dans la zone des buts. Solie a frappé le converti pour le porter à 10-3.

Les deux équipes ont remporté des victoires sur la route une semaine plus tôt

Mital a capté une passe de 30 verges alors que Laval a répondu avec un entraînement de six jeux et 76 verges couronné par une course de trois verges de Muganda sur un claquement direct.

Blanchard a fait le converti et a ajouté un rouge au coup d’envoi qui a donné à Laval une avance de 11-10.

Une course de 53 verges au milieu par Ted Kubongo de la Saskatchewan a mis une charge dans la section pro-Huskies des tribunes nord. Nyhus a lancé une passe TD de trois verges à Vavra et Solie a effectué la conversion.

Blanchard a marqué un placement de 28 verges avec 6:15 à jouer au deuxième quart pour réduire l’avance de la Saskatchewan. Il a ajouté un placement de 49 verges, le meilleur de la saison, à la fin de la mi-temps pour égaliser le match.

Il y avait des poches de partisans lavallois vocaux dans les tribunes sud de la salle. La fréquentation annoncée était à guichets fermés à 8 420, bien que plusieurs sections aient eu des rangées de sièges vides.

La défensive de la Saskatchewan a livré au troisième quart lorsque le Rouge et Or a menacé à la ligne des six verges. Une passe renversée par Charlie Ringland a été suivie d’un tacle salvateur de Seth Hundeby.

Constantin a joué la sécurité sur le troisième et le but des trois. Blanchard a marqué un placement de 10 verges à 3:25 qui a donné au Rouge et Or une avance de 20-17.

Les deux équipes ont remporté des victoires sur la route une semaine plus tôt pour se qualifier pour la 57e édition de la Coupe Vanier. Laval a battu les Mustangs de l’Ouest, champions de 2021, et la Saskatchewan a dominé les X-Men de St. Francis Xavier.

Laval a remporté les deux rencontres précédentes contre la Saskatchewan dans le match pour le titre, battant les Huskies en 2004 à Hamilton et de nouveau en 2006 à Saskatoon.