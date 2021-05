Lava Z2 Max annoncé avec un écran de 7 pouces et une batterie de 6 000 mAh

Le fabricant indien de combinés Lava a dévoilé quatre smartphones de la série Z en janvier – Z1, Z2, Z4 et Z6. Aujourd’hui, la société a ajouté un cinquième membre à la gamme, baptisé Lava Z2 Max.

Le Lava Z2 Max est destiné aux étudiants et est développé pour soutenir l’éducation en ligne pendant la pandémie en cours. Ainsi, il est équipé d’un écran LCD 7 « HD + – permettant aux étudiants de regarder confortablement le contenu à l’écran – et contient une batterie de 6000 mAh qui, selon Lava, peut lire des vidéos YouTube pendant environ neuf heures à pleine luminosité et volume.

Sous le capot, le Lava Z2 Max dispose d’un chipset Helio quadricœur cadencé à 1,8 GHz. Il est associé à 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, et il existe également un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 256 Go.

Sur le plan logiciel, le Lava Z2 Max exécute une version stock d’Android 10 Go qui est dépourvue de tout bloatware. Et pour la photographie, le smartphone a un total de trois caméras à bord – un selfie 8MP à l’intérieur de l’encoche, avec l’appareil photo principal 13MP à l’arrière rejoint par un capteur de profondeur 2MP.

Les autres fonctionnalités du Z2 Max incluent des haut-parleurs, une prise en charge de la double carte SIM, une prise casque 3,5 mm et un port USB-C.

Le Z2 Max est disponible dans les couleurs Stroked Blue et Stroked Cyan. Il est au prix de 7799 INR (105 $ / 85 €) et peut être acheté dans la boutique en ligne de Lava, Flipkart, Amazon.in, ainsi que dans les magasins hors ligne à travers l’Inde. Lava offre également une garantie de remplacement d’écran gratuit d’un an aux clients.







Lave Z2 Max

La source