Lava Z1, Z2, Z4 et Z6 Smartphones fabriqués en Inde avec des puces MediaTek lancées, à un prix inférieur à 10000 roupies

La société de technologie indienne Lava a lancé quatre nouveaux smartphones en Inde, à savoir le Lava Z1, Lava Z2, Lava Z4 et Lava Z6. Tous les nouveaux appareils sont vendus à moins de 10 000 roupies et bénéficieront des offres budgétaires populaires de marques telles que Xiaomi, Nokia, Motorola, etc. Misant sur l’initiative du gouvernement Aatmanirbhar Bharat (Inde autonome), la société affirme que les derniers smartphones Z sont conçus par des Indiens et pour des Indiens. Les appareils Lava Z2, Lava Z4, Lava Z6 et Lava Z8 sont livrés avec des processeurs mobiles MediaTek, sous le capot. De plus, Lava, lors de son événement « Proudly Indian » aujourd’hui, a également présenté ses programmes « My Z » et « Z Up » pour permettre aux clients de personnaliser leurs smartphones en fonction de leurs besoins.

En commençant par le Lava Z1 d’entrée de gamme, le téléphone est livré avec un écran de 5 pouces doté d’une protection Corning Gorilla Glass 3 et de nombreuses lunettes de tous les côtés. La société affirme que l’appareil est destiné aux utilisateurs qui envisagent de mettre à niveau leurs téléphones multifonctions vers un combiné intelligent. Il est également livré avec une certification de qualité militaire pour assurer une construction robuste. Les autres fonctionnalités du téléphone Lava Z1 incluent un selfie et une caméra arrière de 5 mégapixels, un SoC MediaTek Helio A20, 2 Go de RAM + 16 Go de stockage et une batterie de 3100 mAh. Le téléphone est livré avec un prix de 5499 Rs, et les clients peuvent l’acheter via les canaux hors ligne partenaires et Amazon à partir du 26 janvier.

Le prochain appareil est le Lava Z2 qui s’adresse aux utilisateurs qui recherchent un grand écran avec une batterie longue durée. Le téléphone dispose d’un écran HD + IPS de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et un panneau incurvé 2,5D. Il a une encoche en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra selfie de 8 mégapixels. Sous le capot, il contient le SoC octa-core MediaTek Helio G35 cadencé à 2,3 GHz. À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 13 mégapixels couplé à un objectif AI et un flash LED. Le smartphone est également livré avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage ainsi qu’une batterie de 5000 mAh prenant en charge une charge rapide de 10 W et un mode ultra économie d’énergie. Il est livré avec Android 10 Go prêt à l’emploi, censé offrir une expérience utilisateur propre et sans bloatware. Il est livré avec une étiquette de prix de Rs 6 999.

La société indienne de smartphones lors de l’événement Proudly Indian a également dévoilé le nouveau Lava Z4 qui contient 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il arbore également un écran HD + IPS de 6,5 pouces avec un rapport d’aspect de 20: 9, une protection Corning Gorilla Glass 3 et un panneau incurvé 2,5D. À l’arrière, les utilisateurs bénéficieront d’une configuration à trois caméras comprenant une caméra principale de 13 mégapixels avec un capteur de profondeur AI de 2 mégapixels et un jeu de tir ultra grand angle de 5 mégapixels. Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales à l’arrière. À l’intérieur de l’encoche en forme de goutte d’eau, il y a une caméra selfie de 16 mégapixels qui prend en charge le mode bokeh, la technologie tétracell pour augmenter la sensibilité à la lumière dans des conditions de faible luminosité, et plus encore. Le Lava Z4 contient en outre un SoC MediaTek Helio G35 octa-core et une batterie de 5000 mAh. Le téléphone est livré avec Android 10 Go. Son prix en Inde est fixé à Rs 8 999.

Enfin, le Lava Z6 est destiné aux utilisateurs qui font beaucoup de multitâche sur leur smartphone. L’appareil est similaire au Lava Z4, bien qu’il soit livré avec 6 Go de RAM. Dans l’ensemble, les spécifications de l’écran et de la caméra sont similaires à celles du Lava Z4. Il porte une étiquette de prix de Rs 9 999. La société a annoncé que les Lava Z2, Z4 et Z6 seront disponibles à l’achat via le site Web d’Amazon et de Lava à partir du 11 janvier.

Outre les nouveaux smartphones, Lava a lancé l’initiative My Z qui permet aux utilisateurs de personnaliser le stockage du téléphone, les options de RAM, la configuration de la caméra arrière, la caméra avant et les options de couleur. Les utilisateurs peuvent choisir jusqu’à 128 Go d’option de stockage ou jusqu’à 6 Go de RAM, même sur leur téléphone Lava Z2, en perdant de l’argent supplémentaire. De même, My Z up permet aux utilisateurs de mettre à niveau leur smartphone dans un délai d’un an.