Lava Yuva Pro est un téléphone Android 12 abordable avec un slot microSD et une prise jack 3,5 mm

Une semaine après avoir dévoilé le téléphone 5G le moins cher d’Inde, Lava annonce un modèle pour ceux qui acceptent de rester en 4G un peu plus longtemps – le Lava Yuva Pro sera bientôt disponible pour seulement 7 800 ₹ (cela se convertit en 95 $/98 €). Cela le rend moins cher que le Lava Blaze similaire de juillet (celui-ci était de 8 700 ₹).













Lave Yuva Pro

Le Yuva Pro n’est pas un téléphone avancé, mais il couvre tous les besoins. Il dispose de deux emplacements pour carte SIM et d’une microSD pour les cartes jusqu’à 512 Go. Le téléphone lui-même a 32 Go à bord plus 3 Go de RAM.

Il est alimenté par un chipset MediaTek Helio sans nom et fonctionne sous Android 12. Il y a un écran de 6,52 pouces à l’avant avec une résolution HD+ (20:9), pas le plus net mais c’est un panneau IPS.

La caméra selfie 8MP est encochée à l’intérieur, à l’arrière, nous trouvons la caméra principale 13MP (et deux modules auxiliaires). Il n’y a pas de mot sur l’enregistrement vidéo, nous supposons donc qu’il est plafonné à 1080p.

Le lecteur d’empreintes digitales n’est pas à l’arrière (comme sur le Blaze Pro), il est plutôt monté sur le côté (il est cependant plus lent, nécessitant 0,65 s pour déverrouiller le téléphone contre 0,35 s sur le Blaze Pro).

Le Yuva Pro fonctionne avec une grande batterie de 5 000 mAh, ce qui est suffisant pour plus de 5 heures de visionnage de vidéos YouTube. La charge est extrêmement lente, cependant, à 10 W, le téléphone a besoin de 3 heures pour atteindre 100 %.

D’autres moyens de divertissement sont également disponibles en plus du streaming – vous pouvez brancher des écouteurs sur la prise 3,5 mm et écouter des MP3 locaux ou allumer la radio FM. Le téléphone peut servir de point d’accès ou se connecter à un réseau Wi-Fi 5 (ac) local.

Vous pouvez trouver le Lava Yuva Pro sur le site officiel de l’entreprise boutique en ligne. Soit dit en passant, Lava propose un remplacement d’écran gratuit dans les 100 premiers jours de possession.

