Lava Yuva 2 taquiné pour un lancement prochain

Lava Mobiles se prépare à lancer un nouveau smartphone d’entrée de gamme baptisé Yuva 2. L’appareil arriverait à 6 999 INR bien que nous n’ayons pas encore de regard officiel sur l’appareil. Étrangement, le teaser officiel du Yuva 2 de Lava Mobiles sur Twitter a depuis été supprimé.







L’affiche de Lava Yuva 2

Lava Yuva 2 Pro était le dernier lancement de la série Yuva en février. Il contient un écran LCD IPS de 6,52 pouces avec une résolution HD+, un chipset Helio G37 et une batterie de 5 000 mAh. Nous serons à l’affût de plus de détails sur le Yuva 2 et vous tiendrons au courant en conséquence.

Source (tweet supprimé)