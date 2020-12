Le fabricant indien Lava a récemment annoncé qu’il annoncerait quelque chose de nouveau le 7 janvier 2021, peu de temps après que des rapports aient commencé à émerger selon lesquels la société lancerait une nouvelle série de smartphones en janvier de l’année prochaine. Lava a maintenant publié un nouveau teaser, qui indique que la société diffusera le live même le 7 janvier à 12h00 (midi) IST. Le fabricant indien dévoilera des smartphones « Made in India » lors du lancement, selon le teaser partagé sur son compte Twitter officiel.

Le dernier teaser est accompagné d’un court clip vidéo du président et chef d’entreprise de Lava mobiles, Sunil Raina, qui affirme que la société présentera quelque chose «qui ne s’est jamais produit auparavant dans l’industrie des smartphones». La présentation de lancement de la société sera diffusée en direct sur les chaînes officielles YouTube (youtube.com/lavamobiles) et Facebook de Lava Mobiles le 7 janvier. Lava fait la promotion de sa nouvelle offre avec les hashtags #AbDuniyaDekhegi et #ProudlyIndian. Dans le teaser précédent également, la société a déclaré que l’industrie des smartphones ne sera plus jamais la même après le 7 janvier. Auparavant, Lava avait annoncé avoir lancé une série de smartphones entre 5 000 et 20 000 roupies en janvier.

Dans le teaser partagé le 28 décembre, Lava a fait allusion à la conception d’un smartphone de couleur noire. On ne pouvait pas distinguer grand-chose du teaser, mais il semble avoir un cadre de couleur bleue, avec la marque Lava dans le coin inférieur gauche du panneau arrière.

La promotion de Lava est assez similaire à l’approche adoptée par Micromax récemment, lorsque la société a fait son retour sur le marché indien des smartphones. Micromax avait lancé le mois dernier sa série de smartphones In composée des Micromax In 1b et Micromax In Note 1 avec un slogan #INforIndia, similaire au récent slogan #ProudlyIndian de Lava.