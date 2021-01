Le dernier smartphone personnalisable de Lava, Lava MyZ, a été mis en vente pour la première fois aujourd’hui. Le smartphone est un concept complètement nouveau du fabricant indien qui permet aux acheteurs de choisir la caméra arrière, la caméra avant, la RAM, le stockage et la couleur du smartphone. Lors de sa première vente aujourd’hui, le Lava MyZ s’est ouvert à une réponse extrêmement positive car le smartphone a été épuisé peu de temps après sa mise en vente sur le site officiel de Lava Mobiles à 12h00 (midi) IST, a déclaré la société.

En annonçant que le smartphone était épuisé, Lava Mobiles n’a pas partagé de chiffres, ni sur le temps qu’il a fallu pour que les stocks s’épuisent. «Merci à tous pour la réponse écrasante pour la vente de MyZ aujourd’hui !! Nous sommes à court de stocks pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons bientôt !!» Lava a déclaré dans un tweet. Le smartphone personnalisable Lava MyZ commence à un prix minimum de 6 999 Rs pour la configuration la plus basse, et va jusqu’à 10500 Rs pour sa configuration haut de gamme.

Le smartphone Lava MyZ est livré avec un écran IPS de 6,51 pouces avec Corning Gorilla Glass 3 pour la protection. Le smartphone est alimenté par le chipset Helip G35 de MediaTek et dispose d’une batterie de 5000 mAh. En termes de personnalisation, les acheteurs ont la possibilité d’opter entre 2 Go, 3 Go, 4 Go et 6 Go de RAM. L’option 2 Go de RAM fonctionnera sur Android 10 Go Edition. En termes de stockage, les acheteurs ont la possibilité de choisir entre 32 Go, 64 Go et 128 Go de stockage interne.

En termes d’optique, les acheteurs ont la possibilité de choisir entre une configuration de caméra double 13 mégapixels + 2 mégapixels ou une configuration de caméra arrière triple 13 mégapixels + 5 mégapixels + 2 mégapixels. À l’avant, les utilisateurs ont le choix entre une caméra frontale de 8 mégapixels et de 16 mégapixels pour leur smartphone Lava MyZ personnalisé.

Au milieu du marché des smartphones buget férocement concurrentiel en Inde, ce nouveau concept est sûrement quelque chose qui montre qu’une plus grande attention est accordée aux acheteurs de smartphones à petit budget. En dehors de cela, le smartphone MyZ se présente comme un nouveau concept à un moment où aucune autre marque ne propose une telle option.

Aux côtés du Lava MyZ, les Lava Z2, Z4 et Z6 ont également été mis en vente pour la première fois aujourd’hui. Les trois smartphones standard de Lava, cependant, sont toujours en stock sur le site officiel de la société au moment de la rédaction de cette mise à jour.

La nouvelle gamme de téléphones Lava, y compris les Lava Z1, Z2, Z4 et Z6, arrive à un moment où l’accent est encore plus mis sur la fabrication de smartphones en Inde ainsi que sur la promotion des produits Made in India dans le cadre de la plus grande marque En Inde et initiatives Atmanirbhar Bharat.