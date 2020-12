Les marques indiennes de smartphones reviennent dans l’image. Avec Micromax qui lance sa série de smartphones In pour s’attaquer aux marques chinoises dans le pays, une autre marque locale apporte quelque chose qui mènera le combat jusqu’aux marques chinoises de smartphones en Inde. Lava a annoncé qu’elle lancerait un nouveau smartphone en janvier. La société a fait cette annonce sur son Twitter, juste après que des rapports aient fait surface sur le fabricant indien prévoyant de lancer une nouvelle série de smartphones en janvier 2021. La semaine dernière, il a été signalé que Lava pourrait lancer des smartphones entre 5 000 et 20 000 roupies dans le nouvelle série de smartphones.

Selon le teaser partagé par Lava, la société organisera un événement le 7 janvier. « Le jour où l’industrie des smartphones ne sera plus jamais la même », a-t-il déclaré dans un tweet. Le message Twitter était accompagné d’un petit clip, qui montrait la date de lancement du 7 janvier, avec un smartphone noir en arrière-plan. On ne peut pas distinguer grand-chose du teaser sur le design du smartphone, mais il semble avoir un cadre bleu ciel. Lava a lancé une campagne #AbDuniyaDekhegi pour promouvoir le nouveau smartphone. Le nombre de smartphones que la société lancera le 7 janvier n’est pas encore confirmé, mais il est prévu que nous verrons plus de teasers suggérant davantage l’offre à venir de Lava dans les jours précédant le lancement.

Cette annonce est conforme à un rapport de la semaine dernière selon lequel Lava pourrait apporter une nouvelle série de smartphones le 7 janvier.

Lava est la dernière marque indienne à annoncer un retour dans l’industrie des smartphones, misant sur le sentiment croissant contre les fabricants chinois en Inde. Micromax avait lancé le mois dernier sa série de smartphones In composée des Micromax In 1b et Micromax In Note 1 avec un slogan #INforIndia.