Lava dévoile quatre nouveaux téléphones Z et lance l’outil de configuration de téléphone myZ

L’événement Game Changer de Lava Mobiles s’est terminé avec pas moins de quatre nouveaux téléphones. En fait, un peu plus que ça. Ou moins, selon la façon dont vous comptez. Ils font tous partie du programme Make in India, mais le Lava Z1 détient le titre distinct du premier smartphone conçu en Inde.

Lava Z6 et Z4

Nous allons regrouper ces deux éléments car il s’agit essentiellement du même téléphone. Les deux ont des écrans de 6,51 pouces avec une résolution de 720p + et exécutent Android 10 sur les chipsets MediaTek Helio G35.











Lave Z6

La principale différence est de savoir si vous voulez 4 Go de RAM (puis obtenez le Z4) ou 6 Go (optez pour le Z6). Dans les deux cas, vous obtiendrez un stockage de 64 Go avec un emplacement microSD pour plus.

Les deux appareils ont des batteries de 5000 mAh avec une vitesse de charge tranquille de 3 heures et 15 minutes (au moins via USB-C). Sur le plan positif, la capacité est suffisante pour près de 13 heures de streaming de vidéos YouTube.

La section caméra montre une triple caméra arrière – 13MP principale (1,12 µm, f / 1,85), 5MP ultra large et assistant 2MP. La caméra selfie possède le capteur de résolution le plus élevé du lot, 16MP (1,0 µm, f / 2,0). L’enregistrement vidéo est plafonné à 1080p.

Ce sont des téléphones 4G avec prise en charge VoLTE.Ils disposent également d’une prise casque 3,5 mm et d’un récepteur radio FM.











Lave Z4

Les Lava Z6, Z4 et Z2 seront disponibles à partir du 11 janvier. Vous les trouverez sur le site officiel de la société, Amazon Inde et dans les magasins physiques. Le Z4 coûtera 9 000 INR, tandis que le Z6 atteindra 10 000 INR.

Lave Z2

Le Lava Z2 est une version «allégée» des deux téléphones ci-dessus. Il a le même écran 6,57 ”720p + avec protection Gorilla Glass 3, le même chipset Helio G35 et la même batterie de 5 000 mAh.

Là où elle diffère, c’est la mémoire, la seule configuration disponible est 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage (encore une fois avec un emplacement microSD) et un appareil photo.

Le Z2 obtient la caméra principale 13MP et l’assistant 2MP, mais perd le module ultra-large. En outre, la caméra selfie est rétrogradée à 8MP. L’enregistrement vidéo plafonne toujours à 1080p.











Lave Z2

Avec ces concessions, le Lava Z2 peut être le vôtre pour 7 000 INR.

Lava a lancé le programme Zup, qui vous permet d’échanger votre téléphone contre le même modèle avec plus de RAM et de stockage à petit prix. Cela n’est applicable que pour la première année de possession des téléphones Z2 à Z6 (et des téléphones myZ, plus d’informations dans une minute).

Lave Z1

Le Lava Z1 prétend être le premier smartphone conçu en Inde. Cela mis à part, il n’y a pas grand-chose à dire – il s’agit d’un téléphone de base avec un écran 5 « 480 x 854 px (ce qui fait toujours attention à Gorilla Glass 3) et des caméras 5MP uniques à l’avant et à l’arrière (limité à la capture vidéo 720p ).

Le téléphone fonctionne sous Android 10, mais il sera limité par les 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Et il n’y a pas de slot microSD cette fois-ci. En outre, le chipset MediaTek Helio A20 est une pièce de 12 nm avec quatre cœurs Cortex-A53 (à 1,8 GHz) et un GPU PowerVR GE8300.











Lave Z1

Le téléphone est alimenté par une batterie de 3100 mAh chargée via microUSB. Il offre une connectivité 4G plus Wi-Fi b / g / n, GPS / GLONASS et une prise casque 3,5 mm avec un récepteur radio FM.

Le Lava Z1 coûtera 5 500 INR lorsqu’il sera disponible le 26 janvier.

myZ

Vous n’aimez aucune de ces configurations? Lava a lancé le programme myZ, qui vous permet de personnaliser votre appareil en sélectionnant parmi les options de cinq catégories: caméra arrière, caméra avant, RAM, ROM et couleur.

Cela semble excitant, mais la réalité est qu’il s’agit plus d’un gadget. Vous obtenez des options assez limitées, par exemple pour la caméra arrière, vous pouvez choisir entre 13MP + 5MP + 2MP ou 13MP + 2MP. Et cela limite les choix que vous avez après.

La configuration haut de gamme est identique à celle du Lava Z6, sauf qu’elle coûte 10700 INR. Cela vient avec 128 Go de stockage, soit le double de ce que le Z6 obtient (pour seulement 700 INR de plus).









Configurations myZ: meilleures spécifications (meilleur Z6) • meilleur Z2 • spécifications les plus basses

Vous bénéficiez également d’une flexibilité supplémentaire si vous ne visez pas le sommet. Vous pouvez configurer un téléphone de type Z2 avec une mémoire de 6/128 Go ou une caméra frontale de 16 MP (ou les deux). Ou vous pouvez passer à 2 Go de RAM, ce qui fait également passer le système d’exploitation à Android Go.

Cependant, les prix ne fonctionnent jamais vraiment pour le mieux (par exemple, un téléphone Android Go de 2/32 Go finit par coûter 7 000 INR). Sauf si vous choisissez les meilleures spécifications dans chaque catégorie, vous obtenez ainsi un Z6 avec plus de stockage pour un peu plus d’argent.

Visitez la page myZ si vous souhaitez jouer avec le configurateur. Selon Lava, il existe 66 combinaisons possibles.

Via