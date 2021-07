Lava dévoile le calendrier de déploiement d’Android 11 pour ses smartphones de la série Z

Lava a dévoilé le calendrier de déploiement d’Android 11 pour ses smartphones de la série Z. Il sortira Android 11 pour les variantes à triple caméra Z4, Z6 et MyZ à partir du 25 juillet, tandis que le Z2 recevra la mise à jour dans les mois suivants.

Ces smartphones de la série Z ont été dévoilés par Lava plus tôt cette année, et à côté d’eux, la société avait également annoncé le Z1, mais on ne sait pas quand il recevra Android 11.

Lava introduit le vent du changement avec Android 11. Profitez désormais de meilleures transitions entre les conversations, d’une meilleure gestion des notifications et des tâches et des contrôles multimédias. Bientôt disponible sur Lava Z2, Z4, Z6 et MyZ ! En savoir plus sur https://t.co/GZs13exARU#FièrementIndien #LavaMobiles pic.twitter.com/leNeUTPtTa – Mobiles de lave (@LavaMobile) 16 juillet 2021

Cela dit, une fois qu’Android 11 arrive sur votre smartphone de la série Z, vous obtiendrez une interface utilisateur actualisée ainsi qu’un historique des notifications, des bulles de discussion, des autorisations uniques, un enregistreur d’écran intégré, de nouvelles commandes multimédias et une programmation en mode sombre.

L’appareil photo bénéficiera également de quelques optimisations, améliorant ses performances avec des applications tierces telles que Snapchat et Instagram. Vous pouvez consultez la liste complète des nouvelles fonctionnalités ici.