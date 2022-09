Lava Blaze Pro dévoilé avec un appareil photo 50MP, écran 90Hz

Lava a lancé le Lava Blaze en juillet avec un dos en verre à 8 699 INR (110 $ / 110 €), et maintenant la société le suit avec un modèle Pro. Le Lava Blaze Pro est alimenté par le SoC Helio G37 et exécute Android 12 prêt à l’emploi.

Le Blaze Pro dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage intégrés, qui peuvent être étendus jusqu’à 256 Go via une carte microSD. Vous pouvez également étendre la RAM virtuellement jusqu’à 7 Go en utilisant la mémoire interne du smartphone.

Le Lava Blaze Pro est construit autour d’un écran LCD HD+ de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une encoche pour la caméra selfie 8MP. Son dos en verre dépoli arbore un appareil photo principal de 50MP, rejoint par des unités 2MP et VGA, vraisemblablement pour les données de profondeur et la macro.

Le smartphone dispose d’une batterie de 5 000 mAh sous le capot, chargée via un port USB-C à seulement 10 W. Le reste des points forts du Lava Blaze Pro comprend une prise casque 3,5 mm et un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté.

Le Lava Blaze Pro est disponible dans les couleurs Glass Gold, Glass Green, Glass Blue et Glass Orange. Il est au prix de 10 499 INR (130 $ / 130 €) et peut être acheté en Inde chez Lava’s site officiel indien et des magasins de détail à travers le pays. Le smartphone est également disponible sur Flipkart pour 9 999 INR (125 $/125 €).













Options de couleur de Lava Blaze Pro

Les clients qui achètent le Blaze Pro bénéficient également d’une garantie de remplacement d’écran gratuit de 100 jours de Lava et d’un service à domicile gratuit pour une meilleure expérience client.

De plus, dans le cadre de son programme “Démo à domicile”, Lava offre une expérience de prévente gratuite du Blaze Pro aux clients à leur domicile ou à tout autre endroit pour découvrir le smartphone. Les personnes intéressées peuvent bénéficier de ce service via le site officiel de Lava ou en envoyant “DEMO” sur WhatsApp au +91-92890-65050.