Lava Blaze Pro arrive ce mois-ci avec une triple caméra 50MP

Lava a dévoilé le Lava Blaze en Inde en juillet avec un dos en verre à 8 699 INR (110 $/110 €), et maintenant la société se prépare à lancer son modèle Pro ce mois-ci. Il promet une qualité de construction supérieure et d’excellentes performances aux clients.

Une image que nous avons reçue nous montre la face arrière du Lava Blaze Pro arborant un îlot de caméra qui nous rappelle le Xiaomi 12 Pro. La caméra principale utilise un capteur 50MP, mais nous ne connaissons pas le but des deux autres unités.

On nous dit également que le Lava Blaze Pro aura un zoom 6x et un écran à encoche HD+ de 6,5″. Le smartphone sera également livré avec un lecteur d’empreintes digitales latéral et une batterie de 5 000 mAh pour alimenter l’ensemble du package.

Vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur le Blaze Pro de Lava plus près du lancement.