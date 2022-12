Lava Blaze NXT est en vente en Inde

Le Lava Blaze NXT dévoilé la semaine dernière est désormais en vente en Inde. Il est disponible dans les couleurs Glass Blue, Glass Red et Glass Green et peut être acheté sur Amazon.in ou sur le site Web de Lava India pour 9 299 INR (115 $ / 110 €).

Le Lava Blaze NXT est alimenté par le SoC Helio G37, arbore un écran LCD HD+ de 6,5 pouces et exécute Android 12 prêt à l’emploi. Il dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage intégré, qui peut être étendu jusqu’à 256 Go via une carte microSD.











Blaze de lave NXT

Le Blaze NXT a un dos en verre doté d’un lecteur d’empreintes digitales et d’une configuration à trois caméras, avec en vedette un appareil photo 13MP. Et sur le devant se trouve un jeu de tir 8MP pour les selfies et les appels vidéo.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 5 000 mAh alimentée par un port USB-C.

