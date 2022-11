Lava Blaze NXT dévoilé : SoC Helio G37 et dos en verre pour moins de 10 000 INR

Le Lava Blaze NXT teasé il y a quelques jours a été dévoilé. Et comme prévu, il s’agit d’une version du Lava Blaze lancée en juillet avec un SoC différent et plus de RAM.

Le Lava Blaze est livré avec le SoC Helio A22 et 3 Go de RAM, tandis que le Blaze NXT a la puce Helio G37 et 4 Go de RAM sous le capot.

Le reste des spécifications reste le même, ce qui signifie que vous obtenez le Lava Blaze NXT avec un écran LCD HD+ de 6,5″, Android 12 et 64 Go de stockage extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD.

Le Lava Blaze NXT est doté d’un dos en verre avec un lecteur d’empreintes digitales et d’une configuration à trois caméras avec un appareil photo 13MP. Pour les selfies et les appels vidéo, il y a un appareil photo 8MP à l’avant.

Le Blaze NXT contient une batterie de 5 000 mAh chargée via un port USB-C, flanquée d’une prise casque 3,5 mm, d’un microphone et d’un haut-parleur.

Le Lava Blaze NXT est répertorié sur Amazon.in pour 9 299 INR (115 $ / 110 €), mais Lava n’a pas encore révélé sa date de vente.

