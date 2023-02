Lava Blaze 5G obtient une version de 6 Go de RAM

Lava a présenté le Blaze 5G l’année dernière et à l’époque c’était le smartphone 5G le moins cher du pays. Il est arrivé avec 4 Go de RAM et aujourd’hui, la société a révélé qu’elle lançait une version plus puissante.

Le nouveau Lava Blaze 5G est livré avec 6 Go de RAM et est déjà répertorié sur Amazon pour un prix de lancement de 11 499 INR (140 $) qui passera plus tard à 11 999 INR (145 $).

Le Blaze 5G dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau et une résolution de 720p, ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est propulsé par un chipset Dimensity 700, tandis que la RAM peut être étendue avec de la “RAM virtuelle” qui emprunte de la mémoire au stockage disponible, qui est ici encore de 128 Go.

Les autres caractéristiques majeures incluent une grosse batterie de 5 000 mAh et un appareil photo de 50 MP.

Le téléphone Lava est compatible 5G, mais cela ne signifie pas que beaucoup de gens pourront l’utiliser. Jio développe toujours le réseau de nouvelle génération dans 100 grandes villes, tandis qu’Airtel se trouve dans «des villes et des lieux clés».

Le Blaze 5G est un smartphone évolutif, car les deux opérateurs ont promis un véritable réseau 5G d’ici la fin de 2023.

Source