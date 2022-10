Lava Blaze 5G arrive : le smartphone 5G le moins cher d’Inde

Lava Blaze 5G a été présenté aujourd’hui lors du India Mobile Congress 2022. Il devrait être le smartphone 5G le plus abordable d’Inde, bien que la société n’ait pas révélé de prix réel. L’appareil est alimenté par un chipset Mediatek Dimensity 700, qui est l’une des rares différences avec le Lava Blaze Pro, introduit le mois dernier.

Le Blaze 5G dispose également d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 720p à un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d’un scanner d’empreintes digitales sur le côté. La RAM est de 4 Go, le stockage est de 128 Go. Il y a un emplacement pour une carte microSD.

Le téléphone dispose également d’un appareil photo principal de 50MP à l’arrière et d’un selfie shooter de 8MP à l’avant. La capacité de la batterie est de 5 000 mAh et le téléphone est livré avec Android 12 prêt à l’emploi.

Les autres points forts du Blaze 5G incluent un port USB-C, Bluetooth 5.1, de la place pour deux cartes SIM et Dual VoLTE.



Lava Blaze 5G entre les mains d’Ashwini Vaishnaw, ministre des chemins de fer, des communications et de l’électronique et des technologies de l’information du gouvernement indien

Le téléphone sera lancé pour Diwali, qui sera célébré le 24 octobre. Il viendra en bleu et vert et coûtera “environ 10 000 INR”, selon la société – c’est 125 $.