Lava Blaze 2 Pro dévoilé avec un appareil photo 50MP et plus de RAM

Le Lava Blaze 2 est arrivé en avril avec un prix modeste de 9 000 ₹, désormais un modèle Pro amélioré est livré avec un meilleur appareil photo, plus de RAM et un prix légèrement plus élevé, 10 000 ₹.

En commençant par l’appareil photo, il comporte un module principal de 50 MP rejoint par une paire d’assistants de 2 MP. C’est une augmentation par rapport à un appareil photo 13MP sur le Blaze 2 standard et à un seul module 2MP. La caméra selfie est la même qu’avant avec un capteur 8MP.

L’autre changement notable est que le Lava Blaze 2 Pro est livré avec 8 Go de RAM en standard, contre 6 Go. Il existe également la possibilité d’ajouter 8 Go de RAM virtuelle. Le chipset est le même Unisoc T616 qu’avant, le stockage est le même également – ​​128 Go intégrés et jusqu’à 256 Go de plus via une carte microSD (il existe un emplacement hybride double SIM). Le téléphone est livré avec Android 12, sans ballonnements et sans publicité, prêt à l’emploi.

Le modèle Pro a le même écran que son frère vanille, un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 720 x 1 600 px et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La batterie est également la même, 5 000 mAh avec une charge de 18 W via USB-C, une charge complète prend plus de 2 heures.











Lava Blaze 2 Pro : Unisoc T616 • Écran LCD HD+ IPS 6,5 pouces 90 Hz • Batterie de 5 000 mAh avec charge de 18 W

Le modèle Pro est à nouveau un téléphone 4G, avec prise en charge Wi-Fi 5 (ac) et Bluetooth 5.0, ainsi qu’une prise casque 3,5 mm. Il existe un lecteur d’empreintes digitales latéral et une option de déverrouillage facial.











Lava Blaze 2 Pro en Cool Green, Thunder Black et Swag Blue

Le Lava Blaze 2 Pro sera disponible en Cool Green, Thunder Black et Swag Blue. La date exacte de disponibilité n’est pas encore connue, mais nous garderons un œil sur la situation.

