Lava continue son barrage sur le marché d’entrée de gamme avec le combiné BeU. Il emballe un dos en or rose avec un ensemble inhabituel de décorations en cristal2 faisant partie de la découpe de l’appareil photo. À côté de ceux-ci, vous trouverez la caméra principale 13MP et le capteur de profondeur 2MP aux côtés du flash LED et du lecteur d’empreintes digitales.

L’écran mesure 6,08 pouces et arbore une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 8MP. Il arbore une résolution HD + et un format d’image 19,5: 9. Le chipset Unisoc SC9863A se trouve à la barre avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage intégré, qui est encore extensible via le slot microSD.

Nous avons Android 10 Go Edition sur le front du logiciel ainsi qu’une batterie de 4060 mAh. D’autres spécifications notables incluent deux emplacements nano-SIM, une prise casque et un récepteur radio FM. Le Lava BeU se vend 6 888 INR (93 $) auprès des principaux détaillants en ligne et physiques de l’Inde.

La source