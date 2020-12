Le fabricant indien de smartphones Lava a dévoilé un nouvel appareil économique, Lava BeU, qui aurait été conçu pour les «femmes à l’esprit libre». La société affirme que le smartphone est livré avec une application de sécurité intégrée pour offrir aux utilisateurs une protection ainsi que ses tutoriels approfondis. Les caractéristiques notables de l’appareil incluent des caméras arrière doubles, un capteur d’empreintes digitales à l’arrière et une batterie de 4060 mAh. Son prix est fixé à Rs 6 888, bien que ses détails de disponibilité restent flous. Avec son dernier smartphone, la société indienne espère rivaliser avec des marques établies telles que Xiaomi, Samsung et Nokia qui propose également plusieurs téléphones Android à petit budget dans le pays.

Le smartphone intègre un écran HD + de 6,08 pouces (720×1 560 pixels) avec des cadres minces et un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9. Sous le capot, il porte un SoC octa-core sans nom cadencé à 1,6 GHz, couplé à 2 Go de RAM DDR4 et 32 ​​Go de stockage intégré extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD. On dit que le téléphone est livré avec l’édition Android 10 Go avec une expérience de stock sur le dessus de la boîte. Le Lava BeU prend également en charge les cartes double SIM (nano). Son module de caméra arrière de forme rectangulaire abrite un appareil photo principal de 13 mégapixels avec une ouverture de f / 1,85 ainsi qu’un appareil photo secondaire de 2 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe un jeu de tir de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2,2, logé à l’intérieur de l’encoche de la goutte d’eau. La caméra principale peut filmer des vidéos à une résolution de 1080p, tandis que son application de caméra prend en charge des modes tels que le mode beauté, HDR, mode rafale, panorama, mode nuit, time-lapse, ralenti, filtres, autocollants AR, etc.

Les autres fonctionnalités du Lava BeU récemment lancé incluent la 4G LTE, le Wi-Fi 802.11 b / g / n, le Bluetooth v4.2, le GPS / A-GPS, le micro-USB et une prise casque 3,5 mm. Il contient une batterie de 4060 mAh qui est censée fournir jusqu’à 16 heures de temps de conversation sur une seule charge. Comme mentionné, il y a aussi un lecteur d’empreintes à l’arrière. De plus, Lava a confirmé à Gadgets 360 que la société prévoyait de lancer quatre nouveaux smartphones le 5 janvier qui seront disponibles à l’achat via des canaux en ligne et hors ligne. En outre, le prévoit également d’apporter un bracelet intelligent avec des fonctionnalités de suivi de la condition physique.