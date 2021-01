Lava BeFIT Fitness Band lancé aux côtés des smartphones de la série Z: prix, spécifications et fonctionnalités

Le fabricant indien Lava a organisé aujourd’hui un événement de lancement de ses nouveaux smartphones de la série Z. Lors de l’événement, la société a également lancé son groupe de fitness BeFIT dans le pays au prix de Rs 2699. Le bracelet BeFIT de Lava est le premier tracker de fitness de la société et il permet aux utilisateurs de garder une trace de leur activité quotidienne et de surveiller la température corporelle, la fréquence cardiaque, etc. Le tracker de fitness BeFIT est livré avec un écran couleur avec un seul bouton tactile. La société a également lancé ses nouveaux smartphones de la série Z et a annoncé un plan de mise à niveau facile des smartphones appelé Zup.

Le groupe de fitness Lava BeFIT est au prix de Rs 2,699 et sera disponible à l’achat sur Amazon.in et le site officiel de Lava, ainsi que via les détaillants hors ligne à partir du 26 janvier. Le groupe de fitness Lava BeFIT a été lancé dans une seule option de couleur noire. Le tracker de fitness est livré avec plusieurs fonctionnalités centrées sur le fitness, y compris le suivi des activités toute la journée, la mesure de la température, le suivi de la fréquence cardiaque, la surveillance de la SpO2. De plus, le groupe Lava BeFIT est livré avec un mode de veille automatique et peut afficher les notifications d’un smartphone connecté, y compris les SMS, les e-mails et les alertes de réseaux sociaux. Le bracelet de fitness utilise également le suivi GPS, des rappels sédentaires, des alertes de vibration, des plans de course et est en même temps résistant à l’eau. Il n’y a aucune information sur l’autonomie de la batterie du tracker de fitness Lava BeFIT.

Lava a annoncé aujourd’hui les nouveaux Lava Z1, Lava Z2, Lava Z4 et Lava Z6 dans le cadre d’une nouvelle poussée de parts de marché dans l’espace très compétitif et agressif des smartphones Android abordables dans le pays.