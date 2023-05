Lava Agni 2 avec Dimensity 7050 est lancé en Inde le 16 mai

Le prochain smartphone Agni 2 de Lava a maintenant une date de lancement officielle pour l’Inde : le 16 mai. Cela a été dévoilé aujourd’hui par la société elle-même via son compte Twitter officiel.

Le téléphone sera disponible à l’achat uniquement sur Amazon. L’événement de lancement sera diffusé sur YouTube et Facebook à 12 h, heure locale.

AGNI 2 Lancement le 16 mai à 12h.

Regardez l’événement de lancement sur Youtube et Facebook. Uniquement sur Amazon : https://t.co/Yjjmejpgu9#AGNI2 #AheadOfTheCurve #LavaMobiles #ProudlyIndian pic.twitter.com/G9HUIcmw4E – Mobiles de lave (@LavaMobile) 12 mai 2023

Le tweet susmentionné nous montre également l’immense îlot de caméra du combiné, abritant quatre capteurs et un flash, chacun d’entre eux dans leurs propres mini-îlots circulaires. Le texte sur les bords de l’île principale confirme l’appareil photo principal de 50 MP avec une taille de capteur de 1/1,55″ et une ouverture f/1,88.

Les spécifications précédemment divulguées pour l’Agni 2 incluent un écran AMOLED avec un capteur d’empreintes digitales intégré, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et Android 13 à bord. L’Agni 2 sera le premier téléphone lancé en Inde avec le nouveau chipset MediaTek Dimensity 7050 et il a été dit qu’il coûterait 19 999 INR.