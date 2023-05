Lava Agni 2 annoncé avec la caméra principale Dimensity 7050 et 50MP

Lava a annoncé son dernier smartphone avec l’Agni 2 en Inde plus tôt dans la journée et il apporte le chipset MediaTek Dimensity 7050 récemment annoncé, un écran AMOLED 120Hz et une charge rapide 66W.









Lava Agni 2 apporte un écran AMOLED incurvé à 120 Hz et un chipset Dimensity 7050

Agni 2 dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau prend en charge les couleurs 10 bits et la luminosité maximale de 950 nits. Vous bénéficiez également d’une découpe perforée pour la caméra frontale 16MP et d’un scanner d’empreintes digitales intégré.

Il y a une caméra principale de 50 MP avec un capteur de taille de pixel de 1,0 µm à l’arrière, ainsi qu’un module ultra large de 8 MP et une paire de capteurs de 2 MP. Agni 2 démarre Android 13 avec l’interface Agni Shapath en haut. Lava assure également au moins deux mises à jour de version d’Android ainsi que des mises à jour de sécurité trimestrielles s’étalant sur trois ans. Agni 2 contient une batterie de 4 700 mAh avec une charge rapide filaire de 66 W.









Spécifications clés de Lava Agni 2

Lava Agni 2 est disponible dans une seule couleur verte avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et est fièrement fabriqué en Inde. Le prix commence à 19 999 INR (243 $). Les ventes ouvertes en Inde commencent le 24 mai à 10h00 depuis Amazon India.

