Lava AGNI 2 5G sera au prix de 20 000 INR

Lava a mentionné pour la première fois son prochain combiné AGNI 2 5G dans la foulée de l’annonce par MediaTek du chipset Dimensity 7050. Cette première information sur le prochain téléphone a été rapidement suivie d’une photo en direct de l’arrière du prochain smartphone. Une nouvelle fuite plutôt crédible affirme désormais que l’AGNI 2 5G sera au prix de 20 000 INR. Cela en ferait un ensemble de valeur très attrayant. Si l’on en croit les spécifications divulguées, c’est le cas.

Lava AGNI 2 5G sera au prix de 19 999 ₹ 😍 – MediaTek Dimension 7050 AKA Dimension 1080

– Écran AMOLED incurvé

– Android 13

– Scanner d’empreintes digitales à l’écran

– Caméra arrière principale 50MP

– 8 Go de RAM

– 256 Go de stockage pic.twitter.com/MfNtL7Qexw — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 5 mai 2023

Pour autant que nous le sachions actuellement, l’AGNI 2 arborera, comme mentionné, le chipset Dimensity 7050, qui est techniquement nouveau mais qui est en fait un Dimensity 1080 renommé. Il est associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone devrait également arborer un écran AMOLED incurvé avec un lecteur d’empreintes digitales intégré. La résolution de l’écran peut être HD+. L’AGNI 2 5G possède un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur 1/1,55″ avec des pixels individuels de 1,0 µm, une ouverture f/1,88 et au moins deux autres appareils photo non divulgués. Nous nous attendons également à ce que le téléphone soit livré avec Android 13.

Il n’y a toujours pas de mot sur la disponibilité, mais compte tenu de tous les détails déjà disponibles, nous nous attendons à ce que le Lava AGNI 2 5G soit bientôt disponible.

