Lauzen en tête dans la course des trésoriers de Kane – Shaw Local

L’ancien président du comté de Kane, Chris Lauzen, mène la course au poste de trésorier du comté de Kane avec 79 570 voix contre 72 324 voix pour le démocrate Jeff Pripusich, soit une différence de 7 246 voix, selon des résultats non officiels mardi soir.

“Je souhaite le meilleur à mon adversaire”, a déclaré Lauzen. « Et je remercie notre trésorier nommé pour ses 18 mois de service. Surtout, je remercie ma femme Sarah et notre petite armée de bénévoles – plus de 2 000 personnes de base – qui ont rendu cette opportunité possible pour moi.

Dans un e-mail, Prisupich a écrit qu’il savait que ce serait une course difficile à gagner.

J’offre mes félicitations à M. Lauzen et j’espère qu’il tiendra ses promesses électorales de travailler avec l’équipe du bureau du trésorier et qu’il fera tout ce qu’il peut pour être un vrai fonctionnaire et être une présence positive en tant que trésorier du comté de Kane. », a écrit Prisupich.

“Entrer dans le monde de la politique et courir une course pour le poste de trésorier du comté de Kane était presque un autre monde pour moi”, a écrit Prisupich. “Mais dès le début, quand j’ai été invité à me présenter et que j’ai vu la réponse incroyable de tant de bénévoles qui m’ont soutenu et m’ont aidé à collecter des signatures et à faire un don à ma campagne – juste pour être sur le bulletin de vote en tant que candidat démocrate – n’était rien de moins que remarquable. La liste des personnes à remercier est trop longue, mais je veux juste que tout le monde sache à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour m’aider dans cette course et ma vie est tellement plus riche pour les nombreuses nouvelles amitiés qui sont nées de cette entreprise. ”

Le concours pour le poste de trésorier du comté de Kane s’est concentré sur l’affirmation de Lauzen selon laquelle il rapporterait 2 millions de dollars de plus en revenus d’intérêts de placement.

Mardi soir, Lauzen a dit qu’il tiendrait sa promesse.

“J’ai déjà commencé le processus d’amélioration de la précision des prévisions budgétaires en demandant au conseil d’administration d’augmenter les revenus d’intérêts dans ses projections budgétaires”, a déclaré Lauzen. “La bonne chose est que dans un an – parce que c’est mathématique – les gens pourront évaluer en fonction des résultats … si j’ai produit pour les électeurs.”

Pripusich avait déclaré qu’il ne croyait pas à la promesse de Lauzen, et le directeur financier du comté, Joe Onzick, a également contesté que cela était possible, car une grande partie des investissements du comté sont bloqués et non disponibles pour un réinvestissement.

Lauzen avait fait la promesse lors d’une Ligue des électrices forum des candidats 28 septembre, mais n’a alors donné aucun détail. Lauzen a déclaré plus tard qu’il publierait un plan en huit points la dernière semaine d’octobre.

Le plan était une liste qui comprenait : identifier les problèmes majeurs, dire clairement toute la vérité, le temps presse et ouvrir les livres en toute sécurité et demander largement l’aide d’un expert.

Pripusich a contesté le fait que Lauzen pourrait augmenter ses revenus de 2 millions de dollars, déclarant que l’ancien président ne pouvait pas prédire l’avenir ni faire de garanties sur les retours sur investissement.

Dans sa campagne, Lauzen a également vanté son expérience et son expertise, avec 20 ans au Sénat de l’Illinois et huit ans en tant que président, étant un expert-comptable agréé et titulaire d’un MBA de l’Université de Harvard.

Pripusich a déclaré qu’il avait 37 ans d’expérience dans la comptabilité d’entreprise du secteur privé avec un accent sur les comptes débiteurs.

