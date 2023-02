L’auxiliaire VFW de l’État lance un concours d’art – Shaw Local

Le département auxiliaire de la VFW de l’Illinois a annoncé le lancement du concours artistique annuel Illustrating America de la VFW Auxiliary.

Les élèves locaux de la maternelle à la huitième année peuvent partager leur vision de notre monde à travers leurs dessins et peintures tout en concourant pour des prix nationaux.

Les étudiants doivent soumettre une œuvre d’art originale en deux dimensions. Les feuilles à colorier, l’art numérique et la photographie ne sont pas acceptés. L’inscription doit avoir été effectuée au cours de l’année scolaire 2022-23 et la demande doit inclure la signature d’un enseignant ou d’un adulte superviseur.

Les étudiants commencent par concourir au niveau local auxiliaire VFW. Le gagnant de la première place de chaque auxiliaire passe au concours de district (facultatif) et les gagnants de district passent au concours d’État. Le concours se compose de trois divisions de niveau: de la maternelle à la deuxième année, de la troisième à la cinquième année et de la sixième à la huitième année. Le gagnant de la première place de l’État dans chaque division de grade sera transmis au siège national auxiliaire. Il y a un gagnant national dans chaque division scolaire, avec des récompenses pour la première, la deuxième et la troisième place dans chaque division scolaire. Les candidatures gagnantes de tous les États sont jugées au siège national à Kansas City, Missouri, en juillet et seront présentées lors de la convention nationale auxiliaire VFW qui se tiendra du 22 au 27 juillet à Phoenix, Arizona. Les gagnants seront informés la semaine du 30 juillet, via l’adresse e-mail fournie sur le formulaire de participation des gagnants.

Le concours, maintenant dans sa troisième année, récompense les capacités artistiques des élèves du primaire et du secondaire. Les candidatures des étudiants doivent être soumises à VFW Auxiliary 4668 avant le 31 mars. Les jeunes, parents / tuteurs et enseignants intéressés doivent contacter Barb Sweger au 815-481-8288 ou à deptilyouth2223@gmail.com pour plus d’informations.

Visite http://www.vfwauxiliary.org/what-we-do/youth-activities pour connaître les critères d’éligibilité, les règles du concours, un formulaire d’inscription et pour voir les anciens gagnants de chaque division.