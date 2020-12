Les remontées mécaniques seront autorisées à fonctionner en Autriche à partir de la veille de Noël, et les écoles primaires et les magasins rouvriront à partir de lundi, a annoncé le chancelier Sebastian Kurz alors que le pays prévoyait d’assouplir son verrouillage du coronavirus.

Une quarantaine de 10 jours doit être imposée aux personnes entrant en Autriche en provenance de pays où il y a eu plus de 100 cas de Covid-19 pour 100000 au cours des quinze dernières semaines, empêchant ainsi les skieurs de venir d’Italie et d’Allemagne voisines.

Kurz a déclaré mercredi que les nouvelles mesures sont conçues pour faire baisser le nombre d’infections jusqu’au 23 décembre afin de permettre au public de rencontrer jusqu’à 10 personnes de n’importe quel nombre de ménages entre les 24 et 26 décembre et le 31 décembre.

« Les chiffres en baisse sont un succès, mais aucune raison de donner le feu vert », Kurz a déclaré, affirmant que la pression sur le service de santé avait été allégée jusqu’à présent par les restrictions, mais ajoutant qu’il s’attendait à une augmentation des cas au cours de la période des fêtes. L’annonce par la chancelière de la réouverture du ski à partir du 24 décembre est significative, compte tenu des 2000 remontées mécaniques autrichiennes qui soutiennent une industrie des sports d’hiver d’une valeur de 15 milliards d’euros (18 milliards de dollars).

Parmi les autres mesures contre les coronavirus décrites par Kurz figurait la nouvelle que les hôtels et les restaurants resteront fermés jusqu’au 7 janvier, tandis que les couvre-feux de 20 heures à 6 heures du matin reprendront.

Le nouveau verrouillage moins sévère, qui remplace les mesures plus strictes des deux dernières semaines, permet à deux ménages de se rencontrer. Les bibliothèques, les musées et les services personnels tels que les coiffeurs rouvriront également.

«La pandémie n’est pas terminée, le virus est avec nous. Les taux de contagion sont extrêmement élevés », Dit Kurz.

« En perspective, nous reviendrons à la normale cet été, mais il reste encore six mois d’ici là, » il a ajouté, disant que cela ne serait possible qu’avec des restrictions et des tests de masse en place.

Au cours des dernières 24 heures, l’Autriche a signalé 3 972 autres cas de Covid-19 alors qu’il y a eu 121 décès, selon les données du ministère de la Santé.

