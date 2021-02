Les écoles et les magasins non essentiels en Autriche rouvriront la semaine prochaine alors que le pays relâche son verrouillage, bien que les mesures aux frontières soient renforcées pour empêcher l’arrivée des variantes de Covid-19, a déclaré le chancelier Sebastian Kurz.

À partir du 8 février, les écoliers devront fournir des résultats de test de coronavirus négatifs pour assister à leurs cours, tandis que les acheteurs devront porter les masques FFP2 de qualité supérieure, déjà obligatoires dans les transports en commun et dans les magasins essentiels.

L’Autriche rouvrira également des musées, des galeries, des bibliothèques et des zoos, et passera de son interdiction actuelle de 24 heures de circulation à des couvre-feux nocturnes entre 20 h et 6 h.

Les coiffeurs, les salons de tatouage et les services de massage seront également autorisés, mais seules les personnes qui ont présenté un test Covid-19 négatif au cours des 48 dernières heures seront autorisées.

Parallèlement à l’assouplissement des mesures internes de l’Autriche, Kurz a annoncé qu’une répression majeure aux frontières du pays serait introduite pour empêcher l’entrée de formes mutées de coronavirus.

Le chancelier n’a pas précisé les mesures à la frontière, mais a parlé de la variante P.1 Covid-19 plus infectieuse découverte pour la première fois au Brésil et qui n’a pas encore été détectée en Autriche.

Parlant de l’augmentation des libertés nationales, Kurz a déclaré que « La solution la plus sûre serait de rester en lock-out, » mais a souligné la nécessité de ramener les enfants à l’école et de maintenir le taux de chômage à un niveau bas.

Le taux d’incidence des infections à Covid-19 sur sept jours en Autriche est de 105,4 pour 100000 habitants, ce qui est inférieur à celui de décembre, mais toujours inférieur à l’objectif de 50 pour le pays.

Au total, 410 985 infections et 7 653 décès dus au virus ont été enregistrés en Autriche depuis le début de la pandémie.

