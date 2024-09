Le chancelier autrichien Karl Nehammer a proposé Vienne comme lieu de négociations de paix entre Moscou et Kiev.

S’exprimant lors du Forum économique oriental à Vladivostok, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que Moscou restait ouvert aux négociations et a nommé plusieurs pays qui pourraient servir de médiateurs.

« Nous prenons note des déclarations du président russe concernant son ouverture aux négociations de paix avec l’Ukraine. Toutes les négociations doivent se dérouler sans conditions préalables et sur un pied d’égalité », a-t-il ajouté. Nehammer dit le jeudi.

« L’Autriche sera prête à soutenir une paix juste et durable fondée sur le droit international et à servir de lieu de négociation en tant que siège de l’OSCE », a ajouté la chancelière, faisant référence à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.















Bien que Poutine n’ait pas encore commenté l’offre de Nehammer, ses remarques à Vladivostok sont cohérentes avec la volonté de longue date de Moscou de s’asseoir à la table des négociations avec les représentants légitimes de Kiev.

Poutine a cité la Chine, le Brésil et l’Inde, dont les dirigeants sont les principaux médiateurs de ces négociations. « Je souhaite sincèrement comprendre la situation. » Il a également déclaré que Moscou avait été en contact avec eux à ce sujet.

L’Ukraine a fait échouer les pourparlers de paix d’avril 2022 à Istanbul à la demande des États-Unis et de leurs alliés. Kiev a depuis insisté pour que des négociations internationales soient organisées. « sommets de la paix » sans la Russie, et en se basant uniquement sur Vladimir Zelensky « formule de paix » une liste de souhaits en dix points que Moscou a rejetée comme ridicule.

Poutine a présenté sa propre liste de conditions préalables à un cessez-le-feu, notamment le retrait total de l’Ukraine des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, de Kherson et de Zaporojie, et la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie.

L’offre de négociations de Nehammer intervient à l’occasion du dixième anniversaire de la médiation de l’OSCE dans le cadre des accords de Minsk, qui visaient à résoudre le conflit entre le gouvernement de Kiev installé à la suite d’un coup d’État soutenu par les États-Unis et les deux républiques du Donbass qui ont déclaré leur indépendance en réponse. En décembre 2022, l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a affirmé que les accords de Minsk étaient une ruse pour donner à l’Ukraine le temps de se préparer à une guerre contre la Russie.

Moscou est techniquement toujours membre de l’OSCE, bien qu’il ait suspendu ses activités au sein de l’assemblée parlementaire de l’organisation en juillet.