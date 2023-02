L’Autriche neutre sous pression pour sévir contre la Russie

VIENNE (AP) – L’Autriche a fait l’objet de vives critiques pour avoir accordé des visas qui permettront aux législateurs russes sanctionnés d’assister à une réunion à Vienne de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.

Le numéro met en lumière le délicat exercice d’équilibre auquel le pays européen s’est engagé tout en essayant de maintenir sa position de longue date de neutralité militaire pendant la guerre en Ukraine. Le gouvernement autrichien a condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie il y a près d’un an, mais a également souligné la nécessité de maintenir des relations diplomatiques avec Moscou.

L’Autriche abrite plusieurs agences des Nations Unies et organisations internationales telles que l’OSCE, qui a été créée pendant la guerre froide en tant que forum de dialogue entre l’Est et l’Ouest. La Russie est l’une des 57 nations d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie qui participent à l’organisation basée à Vienne.

Moscou prévoit d’envoyer des délégués à la réunion des 23 et 24 février de l’assemblée parlementaire de l’OSCE, dont 15 législateurs russes sous sanctions de l’Union européenne. Parmi eux figurent le vice-président de la Douma Piotr Tolstoï et son collègue député Leonid Slutsky.

Dans une lettre adressée au chancelier autrichien, au ministre des Affaires étrangères et à d’autres responsables, 81 délégués de l’OSCE de 20 pays, dont la France, le Canada, la Grande-Bretagne, la Pologne et l’Ukraine, ont appelé le gouvernement autrichien à interdire la participation des Russes sanctionnés.

“Il est important de se rappeler que les parlementaires russes font partie intégrante du système de pouvoir et sont complices des crimes que la Russie commet chaque jour en Ukraine”, lit-on dans la lettre, qui a été vue par l’Associated Press. “Ils n’ont pas leur place dans une institution chargée de promouvoir un dialogue sincère et une opposition à la guerre.”

Les délégués américains à l’Assemblée parlementaire ne figuraient pas parmi les signataires de la lettre. L’ambassadeur américain auprès de l’OSCE, Michael Carpenter, a déclaré vendredi aux journalistes que les délégués russes “ne sont pas des gens qui méritent de pouvoir voyager dans les pays occidentaux”. Cependant, Carpenter a ajouté qu’il appartenait “au gouvernement autrichien de déterminer s’il accorderait ou non des visas”.

Les responsables autrichiens n’ont pas commenté la lettre. Le 5 février, le ministre des Affaires étrangères Alexander Schallenberg a défendu la décision de l’Autriche d’autoriser les Russes sanctionnés à entrer dans le pays, affirmant qu’il était important de maintenir ouvertes les voies de communication avec Moscou malgré “l’attaque russe brutale contre l’Ukraine”.

Le ministère autrichien des Affaires étrangères a également insisté sur le fait qu’en tant qu’hôte du siège de l’OSCE à Vienne, il est légalement tenu d’accorder des visas aux représentants des nations participantes qui souhaitent prendre part aux réunions là-bas.

L’Autriche, qui est devenue membre de l’Union européenne en 1995, a critiqué Moscou et rejoint les sanctions imposées par l’UE contre la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine. Mais contrairement à la Finlande et à la Suède, qui ont décidé d’abandonner leur neutralité en mai en postulant à l’OTAN, l’Autriche reste attachée à la neutralité militaire qu’elle a adoptée en 1955.

Le gouvernement autrichien a envoyé une aide humanitaire à l’Ukraine mais pas d’armes. Le chancelier Karl Nehammer est devenu le premier et jusqu’à présent le seul dirigeant de l’UE à rencontrer face à face le président russe Vladimir Poutine après le début de la guerre. Nehammer s’est rendu à Moscou en avril 2022 dans une tentative infructueuse de persuader le dirigeant russe de mettre fin à l’invasion.

Le soutien reste fort pour la neutralité autrichienne parmi l’establishment public et politique.

“Je crois que la neutralité autrichienne peut encore jouer un rôle positif aujourd’hui”, a déclaré Ralph Janik, expert en droit international et chercheur à l’université privée Sigmund Freud de Vienne. “L’alternative serait de rejoindre l’OTAN, mais chaque politicien autrichien est très bien conscient que cela n’est pas soutenu par la majorité du public autrichien.”

L’Autriche, qui a été annexée par l’Allemagne nazie à la veille de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré la neutralité après la guerre sous la pression des alliés occidentaux et de l’Union soviétique. Il a cherché un rôle de médiateur entre l’Est et l’Ouest et a développé des liens avec Moscou pendant et après la guerre froide.

En 1968, l’Autriche est devenue le premier pays d’Europe occidentale à importer du gaz de l’Union soviétique, et sa dépendance vis-à-vis de l’énergie russe s’est accrue au cours des décennies suivantes. Avant l’invasion russe de l’Ukraine, 80 % du gaz naturel autrichien provenait de Russie. Il a depuis réduit sa part à un peu plus de 20 % en se tournant vers le gaz norvégien, selon le régulateur autrichien de l’électricité et du gaz.

Le système bancaire autrichien est également étroitement lié à la Russie. La deuxième plus grande banque d’Autriche, la Raiffeisenbank International, a réalisé plus de la moitié de ses bénéfices en 2022 en Russie. La banque a subi d’intenses pressions pour poursuivre ses activités en Russie malgré la guerre de Moscou contre l’Ukraine, et évalue actuellement des options stratégiques, y compris une sortie de Russie.

Vienne est également connue pour être un terrain de jeu pour les espions, y compris russes, en raison de ses lois indulgentes sur l’espionnage. Malgré sa réticence initiale, l’Autriche a expulsé huit diplomates russes soupçonnés d’avoir été engagés dans l’espionnage depuis le début de la guerre russe contre l’Ukraine.

Bien qu’il n’y ait aucun signe d’abandon de la neutralité autrichienne, certains ont appelé à une réévaluation de la politique après la guerre en Ukraine.

Werner Fasslabend, ancien ministre autrichien de la Défense du Parti populaire conservateur, fait partie des rares voix éminentes plaidant en faveur de la renonciation du pays à la neutralité et de l’adhésion à l’OTAN. Avec la fin de la guerre froide et l’adhésion de l’Autriche à l’UE, la neutralité autrichienne a « perdu sa fonction », a déclaré Fasslabend, directeur de l’Institut autrichien pour la politique européenne et de sécurité.

En tant que membre de l’OTAN, l’Autriche serait “en meilleure position pour façonner la politique de sécurité européenne et gagnerait en sécurité”, a-t-il ajouté, admettant qu’il était peu probable que cela se produise étant donné qu’il faudrait modifier la constitution à la majorité des deux tiers. parlement autrichien.

“Cette majorité n’est pas en vue”, a déclaré Fasslabend.

Stéphanie Liechtenstein, Associated Press