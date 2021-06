L’Autriche, les Pays-Bas en huitièmes de finale, la Belgique bat la Finlande en tête du groupe B, le Danemark martèle la Russie pour se qualifier pour les huitièmes de finale

Tableau des points de l’UEFA Euro 2020 : Dans un match difficile du Groupe C, Christoph Baumgartner a donné l’avantage à l’Autriche à la 21e minute et avec elle une victoire 1-0 sur l’Ukraine à Bucarest. Cette victoire a également permis à l’Autriche de participer pour la première fois aux huitièmes de finale du Championnat d’Europe. Pendant ce temps, dans une autre rencontre du Groupe C, les Pays-Bas ont battu la Macédoine du Nord avec une victoire clinique 3-0 à Amsterdam. Memphis Depay de l’Orange Army a marqué à la 24e minute pour donner l’avantage, tandis que Georginio Wijnaldum a marqué deux fois aux 51e et 58e minutes pour sceller une victoire confortable.

Ivan Trikovski de Macédoine du Nord a failli marquer deux fois, une fois son but refusé et l’autre pour trouver le poteau. Les Pays-Bas et l’Autriche se qualifient pour les huitièmes de finale de l’EURO 2020.

Dans l’autre action, les quatre équipes du groupe B se sont affrontées simultanément lors des derniers matches de la phase de groupes du tournoi. Dans le premier, la Belgique a battu la Finlande 2-0 à Saint-Pétersbourg, pour terminer à la première place du groupe B et rejoindre l’Italie et les Pays-Bas en qualifications avec le maximum de points. La défense finlandaise a tenu bon, déjouant même les nombreux coups offensifs de Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku et Eden Hazard en première mi-temps.

Cependant, un cruel but contre son camp du gardien finlandais Lukas Hradecky et un but de Lukaku à la 81e minute ont porté le score à 2-0 et ont permis à l’équipe la mieux classée au monde de terminer en tête du groupe B. un dossier parfait. La Finlande aurait terminé à la deuxième place avec un match nul, mais des occasions manquées et la victoire du Danemark sur la Russie à Copenhague, ont étouffé leur qualification.

Dans l’autre match du groupe B, le Danemark s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020 après une victoire convaincante 4-1 sur la Russie, à Copenhague. Ils ont terminé deuxièmes du groupe B après que la Belgique ait battu la Finlande 2-0 à Saint-Pétersbourg. Après deux défaites consécutives, les buts de Mikkel Damsgaard, Yussuf Poulsen, Andreas Christensen et Joakim Maehle ont offert aux Danois leur première victoire du tournoi au Parken Stadium de Copenhague. La Russie a récupéré un but grâce au tir de pénalité d’Artem Dzyuba à la 70e minute, mais il était trop tard dans la journée pour égaler la blitzkrieg danoise.

Dernière mise à jour du tableau des points de l’UEFA Euro 2020 :

GROUPER ÉQUIPE député W ré L GF Géorgie DG STP C Pays-Bas 3 3 0 0 8 2 6 9 C L’Autriche 3 2 0 1 4 3 1 6 B Belgique 3 3 0 0 7 1 6 9 C Danemark 3 1 0 2 5 4 1 3

Meilleur buteur de l’UEFA Euro 2020 :

Le Néerlandais Georginio Wijnaldum rejoint les meilleurs du Portugal Cristiano Ronaldo, le Tchèque Patrick Schick et le Belge Romelu Lukaku, entre autres avec trois buts à ce jour.

Meilleures passes décisives de l’UEFA Euro 2020 :

Le Danois Pierre-Emile-Hojbjerg, l’Autrichien David Alaba et le Néerlandais Donyell Malen rejoignent les Suisses Steven Zuber et Gareth Bales du Pays de Galles, dans la catégorie des meilleures passes décisives.

Cartons jaunes UEFA Euro 2020 :

Visar Musliu de Macédoine du Nord en a récolté un lors de son match contre les Pays-Bas.

