L’Autriche exige une meilleure protection des frontières de l’UE

Karl Nehammer a menacé de s’opposer à une déclaration à l’échelle du bloc sur la migration si Bruxelles ne finance pas la prévention

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a averti les dirigeants européens qu’il était prêt à bloquer une déclaration du sommet du Conseil européen sur la migration cette semaine si le bloc ne payait pas pour fortifier ses frontières extérieures contre les entrées illégales. La demande de Nehammer pour une action concrète sur la protection des frontières est venue dans une interview avec Die Welt mercredi.

“Les phrases vides ne suffiront pas” il a dit. “Un engagement clair et sans équivoque en faveur du renforcement de la protection des frontières extérieures et de l’utilisation de ressources financières appropriées du budget de l’UE est nécessaire.” Sinon “mesures concrètes” sont convenus, a déclaré la chancelière, l’Autriche ne peut pas soutenir la déclaration du sommet.

Nehammer et les dirigeants de sept autres pays ont appelé à des protections renforcées contre la migration illégale dans une lettre aux présidents de la Commission européenne et du Conseil européen mardi avant le sommet sur la migration de jeudi. Les dirigeants du Danemark, de l’Estonie, de la Grèce, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte et de la Slovaquie ont également signé le message, dénonçant les politiques européennes existantes et le faible taux de rendement qu’elles engendrent. “facteur d’attraction” encourager les contrevenants.

“Le système d’asile actuel est brisé et profite principalement aux passeurs cyniques qui profitent du malheur des femmes, des hommes et des enfants”, la lettre se lit comme suit, appelant à une augmentation des expulsions et à l’envoi de demandeurs d’asile vers “pays tiers sûrs” en plus d’augmenter les fortifications physiques des frontières.

Le mois dernier, Nehammer a demandé à la Commission européenne de payer 2 milliards d’euros (2,17 milliards de dollars) pour construire une barrière frontalière entre la Bulgarie et la Turquie. L’Autriche a empêché la Bulgarie de rejoindre l’espace Schengen sans visa en décembre, craignant que le pays ne soit pas en mesure de contrôler correctement ses frontières.

Le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé une “projet pilote” qui permettrait de “retours immédiats” des demandeurs d’asile déboutés vers leur pays d’origine. Les ministres de l’immigration de l’UE ont recommandé de restreindre les visas pour les pays qui refusent d’accepter les ressortissants renvoyés, bien que la Gambie soit le seul pays à être puni de cette manière depuis que la politique a été proposée pour la première fois.

Les pays de l’UE ont enregistré plus de 330 000 tentatives d’entrée illégales l’année dernière, a rapporté l’agence de contrôle des frontières Frontex – le plus depuis 2016 et un chiffre qui n’inclut pas les demandeurs d’asile légaux ou les réfugiés ukrainiens. Plus de 80 % d’entre eux étaient des hommes adultes.