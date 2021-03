L’Autriche évite l’UE et accepte de produire un vaccin Covid-19 de deuxième génération avec le Danemark et Israël

Le chancelier Sebastian Kurz a annoncé son intention de rompre avec le programme conjoint d’achat de vaccins de l’UE pour créer un vaccin Covid-19 de deuxième génération et explorer les options de traitement du virus.

«Le besoin pour l’Autriche à elle seule est estimé à environ 30 millions de doses de vaccin», Le chancelier Sebastian Kurz a déclaré mardi dans un communiqué à l’agence de presse autrichienne, alors qu’il annonçait son intention de rompre avec le programme d’achat de vaccins de l’Union européenne.

Les membres du groupe ‘First Mover’, l’Autriche et le Danemark, « Ne dépendra plus de l’UE à l’avenir et travaillera avec Israël dans les années à venir pour produire des doses de vaccin de deuxième génération pour d’autres mutations de coronavirus et pour rechercher conjointement des options de traitement », Kurz a déclaré avant son voyage en Israël.

Kurz a expliqué que l’approche de l’UE et de l’Agence européenne des médicaments « Est fondamentalement correct » mais avait été trop lent et gâché par des goulots d’étranglement de l’offre. « Nous devons donc nous préparer à de nouvelles mutations et ne plus dépendre uniquement de l’UE pour la production de vaccins de deuxième génération », il a noté.

Lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il discuterait «Une collaboration sur la production de vaccins» avec Kurz et le Premier ministre danois Mette Frederiksen.

Kurz est l’un des nombreux dirigeants européens à exprimer leur mécontentement face à la campagne de vaccination menée par l’UE contre Covid-19. Au mépris des règles de l’UE, la Hongrie a donné son approbation aux vaccins de Russie et de Chine, dans le but d’améliorer l’accès à l’approvisionnement et d’accélérer le déploiement.

