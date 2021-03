L’Autriche et le Danemark s’associent à Israël pour les vaccins COVID-19 de nouvelle génération

L’Autriche et le Danemark se sont associés à Israël pour produire des vaccins de 2ème génération contre les nouvelles mutations du coronavirus.

L’alliance, baptisée First Movers Group, intervient dans un contexte de frustration croissante face aux retards dans le déploiement des vaccins dans l’UE. Israël a offert 94 doses de vaccin pour 100 personnes contre seulement 7 pour 100 dans l’Union européenne.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a déclaré qu’il était juste que le bloc achète des vaccins pour les États membres, mais a critiqué l’Agence européenne des médicaments pour sa lenteur dans le processus d’approbation.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que les États membres sont libres de conclure des accords unilatéraux s’ils le souhaitent.

Le chancelier Kurz prévoit de se rendre en Israël avec le Premier ministre danois Mette Frederiksen plus tard cette semaine et de s’entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu sur la coopération en matière de recherche et de production de vaccins.

Kurz a déclaré mardi que son pays et le Danemark avaient l’intention de cesser de compter uniquement sur l’Union européenne pour les vaccins contre les coronavirus.

« Nous devons nous préparer à de nouvelles mutations et ne plus dépendre uniquement de l’UE dans la production de vaccins de deuxième génération », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de sa stratégie, l’UE a signé six contrats pour plus de 2 milliards de doses de vaccins, avec Moderna, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech et CureVac.

Il est en négociation avec deux autres fabricants, mais seuls trois vaccins ont été approuvés pour une utilisation jusqu’à présent dans le bloc.

Selon l’UE, près de 33 millions de doses de vaccin ont été administrées à ce jour, mais seulement 11 millions d’Européens ont été complètement vaccinés. Israël, un pays de 9,3 millions d’habitants, a vacciné plus de la moitié de sa population depuis fin décembre.

Interrogé sur la question de savoir si cette décision porterait atteinte à la stratégie vaccinale de l’UE, le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer, a déclaré que tous les États membres souhaitaient continuer à en faire partie.

« Le fait est qu’aucun des États membres n’a signalé de quelque manière que ce soit qu’il souhaitait recevoir moins de doses sur la base de notre stratégie vaccinale de l’UE », a-t-il déclaré. « Ce que certains États membres cherchent, c’est comment préparer l’avenir. Nous allons continuer avec notre stratégie vaccinale exactement comme avant et continuer à nous adapter à mesure que la situation évolue. » «

Mamer a ajouté qu’avec 27 pays membres et une population de 450 millions d’habitants, l’UE est confrontée à un défi beaucoup plus grand qu’Israël.

« Ce n’est pas comme si vous pouviez prendre un modèle et simplement le coller sur l’Union européenne et dire: ‘C’est ce que vous devriez faire’ », a déclaré Mamer, ajoutant que chaque pays était en charge de sa propre stratégie de déploiement des vaccins. .

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré qu’elle ne considérait pas le projet d’unir ses forces avec Israël comme une violation de la coopération européenne (vaccinale).

« Je pense que nous sommes également mieux dans la coopération européenne dans le domaine des vaccins », a-t-elle déclaré.

L’UE a collectivement sécurisé des doses de vaccin pour ses États membres, mais ses membres peuvent également décider de négocier des accords séparés tant qu’ils ne sont pas en concurrence avec l’accord d’achat anticipé scellé par le bras exécutif de l’UE.

Plusieurs États membres ont ouvertement critiqué l’UE pour la lenteur du déploiement et envisagé d’utiliser des vaccins développés en Chine et en Russie bien qu’ils n’aient pas été approuvés par l’Agence européenne des médicaments.

Dimanche, le Premier ministre hongrois Viktor Orban s’est fait vacciner contre Sinopharm, après avoir récemment déclaré qu’il faisait le plus confiance au vaccin chinois.

Dans un message sur Twitter, Kurz a félicité la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour son rôle dans la sécurisation des doses de vaccin pour l’ensemble du bloc. « Mais maintenant, nous devons nous préparer à temps pour d’autres mutations dangereuses du COVID-19 », a-t-il écrit.

Kurz a ajouté que les experts s’attendent à des vaccinations annuelles pour quelque six millions d’Autrichiens.