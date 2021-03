L’Autriche et le Danemark rompent avec la stratégie vaccinale de Bruxelles

L’Autriche et le Danemark sont devenus les derniers pays de l’UE à rompre avec la stratégie de Bruxelles en matière de vaccins, faisant craindre que l’unité du bloc face à la pandémie de coronavirus ne s’écroule.

Le chancelier Sebastian Kurz a déclaré lundi soir que l’Autriche travaillerait avec Israël et le Danemark sur les vaccins contre les coronavirus de deuxième génération et «ne dépendrait plus de l’UE à l’avenir».

Il est largement considéré comme une réprimande au programme d’achat conjoint de vaccins dirigé par la Commission européenne, qui est loin derrière le Royaume-Uni, Israël et les États-Unis, et implique la négociation de l’approvisionnement en bloc.

M. Kurz a déclaré à Bild, le journal le plus vendu en Allemagne, que l’Agence européenne des médicaments avait été «trop lente» à approuver les coups.

« Nous devons donc nous préparer à de nouvelles mutations et ne plus dépendre uniquement de l’UE pour la production de vaccins de deuxième génération », a-t-il déclaré.

La Première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, a déclaré qu’elle avait déjà fait une offre pour l’approvisionnement des vaccins restants d’Israël, un autre signe de la désintégration de la confiance à Bruxelles pour délivrer les vaccins.

7,54 doses pour 100 personnes ont été administrées dans l’UE, contre 31,58 au Royaume-Uni et 89,99 en Israël. L’Autriche a administré 7,4 doses pour 100 personnes et le Danemark 11 doses.

M. Kurz doit voyager avec Mme Frederiksen pour voir de près le déploiement rapide du vaccin israélien lors d’une visite qui fera rougir à Bruxelles.

Un diplomate de l’UE a déclaré que la stratégie commune de passation des marchés était «née de la crainte» que les petits pays ne soient pas concernés.

«Cela dit, si tous les petits poulets quittent le nid, la question se pose de savoir pourquoi nous avons lancé des achats conjoints», a déclaré le diplomate.

« Vous ne pouvez pas avoir suffisamment de vaccins efficaces contre les différents brins de virus », a déclaré à Bruxelles un deuxième diplomate européen d’un grand État membre. « Alors nous devrions leur souhaiter bonne chance – je suppose. »

La Commission européenne préfère que les États membres s’en tiennent à l’approche commune parce que les accords parallèles sapent le pouvoir de négociation du bloc.

Les règles de l’UE permettent aux gouvernements nationaux d’approuver et d’acheter des vaccins qui ne font pas partie du programme conjoint, tels que les vaccins russe Spoutnik et chinois.

D’autres dirigeants de l’UE ont déjà pris des mesures pour garantir l’approvisionnement national en vaccins plutôt que d’attendre le programme de l’UE, qui impliquait des pays négociant en bloc pour faire baisser les prix.

Hier soir, le président polonais s’est entretenu avec le dirigeant chinois Xi Jinping d’un éventuel achat de vaccins chinois.

La Slovaquie a reçu lundi la première livraison de deux millions de doses du vaccin Spoutnik, qui n’a pas été approuvé par l’Agence européenne des médicaments.

Andrej Babis, le Premier ministre tchèque, a déclaré qu’il n’attendrait pas le régulateur européen avant d’acheter Spoutnik.

La Hongrie a déjà approuvé et acheté Spoutnik sans attendre le régulateur européen et est également le premier État membre à approuver le vaccin chinois.

Dimanche, Viktor Orbán, le Premier ministre, a publié une photo de lui-même vacciné par le vaccin chinois Sinopharm. Budapest a acheté 2 millions de doses de Spoutnik et 5 millions de doses de Sinopharm.

Le dirigeant autoritaire a attaqué le projet de l’UE fin février. «Nous avons cherché à faire quelque chose ensemble que nous aurions pu gérer avec plus de succès sur une base individuelle – jetez un œil aux exemples de la Grande-Bretagne ou de la Serbie», a-t-il déclaré.

Les dirigeants régionaux en France ont déclaré qu’ils essaieraient de négocier directement avec les sociétés pharmaceutiques en janvier, mais n’ont jusqu’à présent eu aucun succès.

L’Allemagne a commandé 30 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer en dehors du programme en septembre. Berlin a également une commande distincte de doses de 20 m avec CureVac.

« Nous avons tous convenu qu’il n’y aura pas de négociations parallèles ou de contrats parallèles », a déclaré Ursula von der Leyen aux journalistes après l’annonce des accords parallèles avec l’Allemagne.

Un porte-parole de la commission a déclaré que le programme conjoint de vaccination ne s’était pas effondré et a averti que les autorisations d’urgence de piqûres au niveau national pourraient être risquées.

« Ce n’est pas que la stratégie s’est effondrée », a déclaré le porte-parole, « Pour nos vaccins, nous passons par l’Agence européenne des médicaments parce que nous voulons assurer l’efficacité et la sécurité. Ce que les États membres font en plus de cela, c’est leur responsabilité. »

Le président de la Commission européenne sous le feu a défendu à plusieurs reprises la décision de négocier en bloc, malgré une dispute suite à des pénuries d’approvisionnement d’AstraZeneca.

Elle a déclaré que la stratégie permettait aux petits États membres d’avoir accès aux coups au Parlement européen en février.

Elle a affirmé que cela aurait été «la fin de notre communauté», si des pays plus grands et plus riches avaient acheté tous les vaccins au lieu de les obtenir conjointement en tant qu’Union.

Bruxelles a sécurisé et autorisé l’approvisionnement des vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca mais la distribution des vaccins au niveau national a été lente.