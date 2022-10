L’Autriche et la Hongrie équipent la Serbie pour limiter les passages frontaliers

BELGRADE, Serbie (AP) – L’Autriche et la Hongrie aideront la Serbie à limiter les passages de migrants à sa frontière sud, a déclaré jeudi le ministre hongrois des Affaires étrangères, citant une “explosion” du nombre de personnes entrant dans les pays européens sans autorisation ces derniers mois.

Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré que la Hongrie et l’Autriche fourniraient à la Serbie à la fois du matériel et du personnel pour mieux sécuriser sa frontière avec la Macédoine du Nord. Il a pris la parole après que les délégations des trois pays se sont rencontrées à Belgrade.

“Il est de notre intérêt commun de déplacer la ligne de défense vers le sud et c’est pourquoi nous avons convenu d’unir nos forces”, a déclaré Szijjarto, cité par les médias serbes.

“Il y a eu une explosion du nombre de migrants, et cela peut vraiment être comparé à 2015”, lorsque plus d’un million de personnes sont entrées en Europe, a-t-il déclaré.

La réunion de jeudi faisait suite à celle des dirigeants autrichien, hongrois et serbe tenue plus tôt dans la semaine sur l’élaboration d’une stratégie commune pour freiner la migration.

Les migrants d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient qui parviennent à rejoindre la Grèce depuis la Turquie se dirigent ensuite vers le nord le long de la route dite des Balkans vers la Macédoine du Nord et plus loin en Serbie avant d’atteindre les frontières des membres de l’Union européenne, la Hongrie ou la Croatie.

Les trajets sont longs et souvent dangereux. Des corps flottaient au milieu d’épaves éclatées dans l’eau au large d’une île grecque jeudi alors que le nombre de morts suite au naufrage de deux bateaux de migrants à des centaines de kilomètres l’un de l’autre s’élevait à au moins 21, avec de nombreux disparus.

La Hongrie a érigé une clôture grillagée à sa frontière avec la Serbie en 2016 pour empêcher les passages autorisés et a été critiquée pour sa politique anti-immigration. Les migrants qui cherchent à entrer en Hongrie demandent désormais l’aide de passeurs pour traverser. La police serbe a rapporté mercredi avoir arrêté un certain nombre de passeurs présumés à la suite d’un raid près de la frontière.

“La Serbie, la Hongrie et l’Autriche partagent un problème commun en raison de la crise migratoire et de l’énorme pression aux frontières”, a déclaré le ministre serbe de l’Intérieur, Aleksandar Vulin.

Le président serbe Aleksandar Vucic a promis cette semaine que Belgrade alignerait sa politique des visas sur celle de l’UE pour empêcher que les accords d’exemption de visa de la Serbie avec certains pays ne soient utilisés pour des migrations non autorisées.

Le ministre autrichien de l’Intérieur, Gerhard Karner, a déclaré que son pays avait reçu jusqu’à présent cette année 58 000 demandes d’asile de personnes originaires de Tunisie, du Maroc, d’Inde et d’autres pays dont les citoyens ne sont pas éligibles à la protection.

Jovana Gec, Associated Press