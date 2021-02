Le gouvernement autrichien envisage de prendre de nouvelles mesures dans la région du Tyrol après qu’une augmentation des mutations de coronavirus ait été enregistrée.

Jusqu’à présent, les autorités du Tyrol ont confirmé 75 cas de la variante sud-africaine du COVID-19 et 21 cas de la variante britannique, d’autres cas étant en cours d’enquête.

Cependant, le gouverneur du Tyrol, Günther Platter, a résisté aux appels à imposer une quarantaine, affirmant que les mesures ne sont pas proportionnées.

Selon les laboratoires locaux, il n’y a pas eu de propagation exponentielle des mutations au Tyrol, et seuls six cas de mutations COVID-19 étaient activement positifs (cinq sud-africains et un britannique).

Mais Platter a déclaré que la situation actuelle est « grave » et « exige toute notre attention ».

Les premiers cas confirmés de la mutation du virus britannique ont été découverts à Jochberg à la mi-janvier.

Auparavant, le gouvernement autrichien n’a pas exclu de placer toute la région sous verrouillage et a déclaré jeudi qu’il examinait toutes les options avec des experts. Le ministre de la Santé, Rudolf Anschober, a déclaré que la situation au Tyrol était « grave » et prévoyait de prendre une décision sur de nouvelles mesures dimanche.

La conseillère gouvernementale et virologue Dorothee von Laer, de l’Université de médecine d’Innsbruck, a déclaré mercredi au journal «Der Standard» que des restrictions de voyage devraient être imposées au Tyrol.

Les autorités locales disent qu’elles étendent la recherche des contacts et ont appelé les citoyens locaux à se faire tester pour le coronavirus.

« Nous prenons la situation infectieuse dans notre pays très au sérieux, en particulier l’apparition de mutations virales et leur danger potentiel », a déclaré Platter dans un déclaration mercredi.

« Nous sommes en contact avec les experts et réagissons en intensifiant les tests et le traçage. »

Les responsables ont également déclaré que l’efficacité des vaccins COVID-19 contre la mutation sud-africaine reste incertaine.

«Au total, les capacités de test seront portées à 50 000 tests par jour dans les prochains jours», a déclaré Elmar Rizzoli, chef du groupe de travail local sur les coronavirus.

« Nous demandons à tous les Tyroliens d’accepter cette offre pour leur propre protection et celle d’autrui, et ainsi de contenir la propagation. »