L’Autriche est entrée dans un troisième verrouillage samedi, tous les magasins et écoles non essentiels devant rester fermés pendant trois semaines et les mouvements limités, après que le pays a assoupli les restrictions à la mi-décembre pour permettre les préparatifs avant les vacances de Noël.

Jusqu’au 24 janvier, les Autrichiens ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour travailler, faire du shopping ou faire de l’exercice à l’extérieur, et les contacts personnels sont limités à deux ménages au maximum.

«C’est notre chance d’éviter une troisième vague, ou du moins de faire tout ce que nous pouvons pour qu’elle ne nous frappe pas aussi fort que sans cet effort», a déclaré samedi le chancelier Sebastian Kurz à la chaîne publique ORF dans une interview.

Les patinoires et les remontées mécaniques du pays alpin resteront ouvertes malgré le verrouillage, mais fonctionneront à demi-capacité et avec des exigences de distance. Néanmoins, le domaine skiable le plus proche de Vienne a été bondé vendredi, ce qui a conduit les autorités à fermer certaines pistes de luge et à installer davantage de barrières dans les zones autour des remontées mécaniques pour mieux appliquer les règles de distance.