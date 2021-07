L’Autriche dit qu’elle travaille avec les États-Unis pour enquêter sur les cas de «syndrome de La Havane» parmi les diplomates américains

« Nous prenons ces rapports très au sérieux et, conformément à notre rôle en tant qu’État hôte, nous travaillons avec les autorités américaines pour faire la lumière sur ce problème », le ministère autrichien des Affaires étrangères a déclaré à divers médias dans une brève déclaration.

La maladie mystérieuse est apparue pour la première fois en 2016 à l’ambassade américaine à Cuba et est depuis connue sous le nom de «syndrome de La Havane». Il comprend des maux de tête, des étourdissements, des acouphènes, des troubles de l’audition et de la vision, des vertiges et des pertes de mémoire qui résultent apparemment de certaines lésions cérébrales d’origine inconnue.

Les autorités américaines ont depuis enregistré plus de 130 cas de la mystérieuse maladie parmi les fonctionnaires en poste à l’étranger et aux États-Unis. Certains cas ont été signalés parmi les responsables américains en Chine et même à Washington, DC, non loin de la Maison Blanche.

La cause de la maladie reste inconnue. Diverses théories non prouvées sur son origine incluent des possibilités d’attaques dirigées par rayonnement micro-ondes par des adversaires américains, des maladies infectieuses, une exposition à des pesticides de fumigation et même des bruits émis par une espèce de grillon.

En décembre 2020, les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) des États-Unis ont conclu que « énergie radiofréquence dirigée et pulsée » était le « le plus plausible » explication derrière le début de la maladie. Le rapport commandé par le Département d’État n’excluait cependant pas d’autres possibilités.

Les diplomates américains à Vienne ont signalé les mystérieux symptômes depuis presque aussi loin que l’investiture du président Joe Biden. Washington a choisi de garder l’affaire secrète, soi-disant pour ne pas entraver une enquête en cours. Les cas de Vienne ont été signalés pour la première fois par le magazine New Yorker vendredi.

Selon le New Yorker, le directeur de la CIA William Burns est « fortement dévoué à leurs soins et à la détermination de la cause de ces incidents ».

Le département d’État américain a ensuite confirmé qu’une enquête avait été lancée sur cette affaire et que des responsables américains et autrichiens travaillaient ensemble pour éclaircir les choses.

« En coordination avec nos partenaires de l’ensemble du gouvernement américain, nous enquêtons vigoureusement sur les rapports d’éventuels incidents de santé inexpliqués au sein de la communauté de l’ambassade des États-Unis à Vienne », a déclaré le département d’État, ajoutant que toutes les personnes touchées ont reçu « attention et soins immédiats et appropriés ».

L’ambassade américaine dans la capitale autrichienne n’a fait aucun commentaire sur la question.

Le New Yorker, quant à lui, ne pouvait s’empêcher d’entretenir l’idée que le croque-mitaine traditionnel – la Russie – pourrait très bien être à l’origine de la série d’incidents inexpliqués affectant les diplomates américains. Le magazine a déclaré que les deux administrations de Joe Biden et de son prédécesseur, Donald Trump, pensaient que ce sont les agents du renseignement militaire russe « visant des appareils à rayonnement micro-ondes sur des responsables américains » qui sont à blâmer pour tout cela.

Le New Yorker a ensuite admis, cependant, que les services de renseignement américains n’avaient trouvé aucune preuve pour étayer une telle hypothèse.

Des médias autrichiens comme Der Standard ont souligné le fait que Vienne était considérée comme une sorte de « capitale mondiale de l’espionnage » depuis la guerre froide. Les autorités autrichiennes ont une réputation de non-ingérence tant que les jeux d’espionnage étrangers n’affectent pas la nation alpine.

Contrairement au New Yorker, le journal autrichien n’a pointé du doigt un adversaire américain en particulier, mais a mentionné à la place que l’Amérique a l’un de ses plus grands bureaux de la CIA à Vienne.

