L’Autriche déjoue une « possible attaque islamiste » contre la marche des fiertés

Trois suspects ont été arrêtés pour un attentat planifié contre le défilé de la fierté à Vienne

La police autrichienne a arrêté trois suspects dans le cadre d’un projet d’attaque contre le défilé de la fierté dans la capitale Vienne, ont annoncé dimanche les services de sécurité du pays.

Le défilé a eu lieu dans la ville samedi avec quelque 300 000 personnes présentes.

Les suspects sont âgés de 14 à 20 ans, tous citoyens autrichiens. Bien qu’ils n’aient pas été officiellement nommés, il a été révélé que le trio avait des origines familiales bosniaques et tchétchènes.

L’attaque prévue était apparemment motivée par des sentiments islamistes, selon les premiers résultats de l’enquête. Le chef du renseignement intérieur autrichien, Omar Haijawi-Pirchner, a révélé que les trois suspects étaient des sympathisants du groupe terroriste État islamique (IS, anciennement ISIS).

« Grâce à l’intervention réussie et opportune, nous avons réussi à désamorcer le moment de danger pour la Vienna Pride et à assurer la sécurité de tous les participants », il a dit.

Le patron de l’espionnage n’a pas révélé la nature exacte de l’attaque potentielle qui a été déjouée, déclarant seulement que les suspects avaient été trouvés en possession d’objets interdits par les lois autrichiennes sur les armes.

Les services de sécurité ont été félicités par le chancelier autrichien Karl Nehammer, qui a exprimé sa gratitude pour l’intervention opportune et la prévention d’un « Possible attentat islamiste à Vienne. » La tentative déjouée des terroristes présumés a montré que « nous ne devons jamais céder dans la lutte contre les radicaux et les extrémistes », a écrit la chancelière sur Twitter.