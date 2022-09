L’Autriche commencera les contrôles à la frontière slovaque à minuit

Le ministère autrichien de l’Intérieur a déclaré que les contrôles aux frontières sont une réponse à l’annonce par la République tchèque de contrôles de sa frontière avec la Slovaquie et visent à garantir que les trafiquants d’êtres humains n’utilisent pas l’Autriche comme alternative.

L’Autriche, la République tchèque et la Slovaquie appartiennent toutes à la zone Schengen sans visa de l’Union européenne, où les gens peuvent normalement franchir les frontières sans se faire contrôler. Cependant, des contrôles temporaires aux frontières ont été rétablis à plusieurs reprises dans le passé, que ce soit pour tenter d’empêcher la propagation du coronavirus dans les premiers jours de la pandémie ou pour empêcher les migrants d’entrer dans le pays.

L’Autriche a introduit des contrôles le long de ses frontières avec la Hongrie et la Slovénie en 2015, lorsque de nombreux migrants de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan sont entrés dans l’Union européenne. Le pays alpin a étendu à plusieurs reprises ces contrôles et ils sont actuellement toujours en place.