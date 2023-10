L’Autriche commence à transformer la maison natale d’Adolf Hitler en commissariat de police

L’Autriche a commencé à transformer la maison en briques jaunes où est né Adolf Hitler en commissariat de police, dans le but d’empêcher le bâtiment de devenir un lieu de pèlerinage pour les néo-nazis.

Après des décennies de débats sur la propriété et le sort de la maison natale du dictateur à Braunau am Inn, près de la frontière entre l’Autriche et l’Allemagne, le gouvernement autrichien a exproprié le bâtiment en 2017. Le ministère de l’Intérieur a alors annoncé son intention d’en faire un centre de maintien de l’ordre. moyeu, y compris un centre de formation aux droits de l’homme pour les policiers.